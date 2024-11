Šéf SaS Gröhling na plné ústa: Ľudia vstupu Korčoka do PS nerozumejú, ministra vnútra budeme odvolávať

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Šéf SaS uviedol, že hoci rozhodnutie Ivana Korčoka rešpektuje, dostal ponuku aj zo strany SaS, no napriek dohode a ponuke riadiť stranu od ponuky ustúpil. Zároveň však uviedol, že podľa reakcií verejnosti by jeho krok mohol ohroziť SaS ako súčasť parlamentu, preto budú "makať" v strane rovnako ak nie viac, ako doteraz. V rozhovore na aktuálnu kauzu policajta v Košiciach kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý sa podľa jeho slov "nikdy nemal stať ministrom vnútra". Namiesto reálnych problémov rieši masky žiakov a preto sa rozhodli, že sa ho pokúsia odvolať. V rozhovore pre topky.sk odpovedá šéf SaS Branislav Gröhling.

Bolo pre vás prekvapením, že Ivan Korčok sa pridal k PS?

Rozhodnutie Ivana Korčoka rešpektujem. Slovensko si zaslúži silné osobnosti v politike. V SaS sme to vedeli, preto sme ho aj nominovali na post ministra zahraničných vecí. Dostal od nás ponuku aj riadiť stranu, napriek dohode od toho ustúpil. Intenzívne rozhovory o straníckej budúcnosti viedol aj s nami, avšak nakoniec Ivan vsadil na istotu. Teším sa na spoluprácu a držím mu palce.

Aké sú u vás po tomto oznámení nálady?

Musím úprimne priznať, že som bol prekvapený z negatívnych reakcií ľudí. Mne, aj do strany písali desiatky, ak nie stovky ľudí, ktorí nás podporujú a že nám držia palce. Väčšinovo to boli správy typu, že nerozumejú rozhodnutiu pána Korčoka vstúpiť do PS, keď má k SaS hodnotovo bližšie. Taktiež ľudia písali, že tento jeho vstup môže ohroziť SaS ako súčasť parlamentu. A preto nás prosia, aby sme makali tak, ako doteraz.

Viete, aj z týchto správ som mal pocit, že to so Slovenskom nie je stratené. Ľudia túžia po zmene, ale zároveň si uvedomujú, že poraziť Fica nestačí. Čo bude potom, keď PS vyhrá voľby, ale nebude mať s kým nakoniec zostaviť vládu? Tak Fica nikdy neporazíme. On je ochotný vládnuť aj s čertom a fašistami. Ak chceme vymeniť vládu Fica, musia zvíťaziť strany, ktoré po voľbách vytvoria koalíciu slušných a zodpovedných.

Myslíte si, že občania si toto uvedomujú? Nevolia skôr emočne?

Z reakcie ľudí vidím, že uvedomujú, minimálne tí pravicovo orientovaní, ktorí si vedia zrátať, čo im zostane v peňaženkách po Ficovom plienení. Aj teraz som bol v Žiline a v Košiciach. Desiatky ľudí hovorilo, nech spolupracujeme v opozícií, nech poukazujeme na obrovské chyby tejto vlády a prinášame riešenia, aby sme nahradili týchto populistov a klamárov, ktorí oklamali ľudí a ktorých jediný cieľ bol prepustiť svojich kumpánov z väzenia. A samozrejme, dobre si zarobiť. Do volieb zostávajú ešte tri roky, budeme robiť všetko preto, aby sme v nej boli ako slušná pravicová strana s riešeniami a silným ekonomickým programom. Naša politika je ekonomický rast s nízkymi daňami a vyššími platmi. Takúto zmenu si Slováci veľmi zaslúžia.

Niektorí však tvrdia, že opozíciu je málo počuť a nerobí dosť, len reaguje na Fica.

Je to nezmysel, ten, kto sleduje politiku vie, že je to veľakrát presne naopak. Veď si len zoberme príklad odvolanej Zuzany Dolinkovej. Keby nebolo nášho tímlídra a vlastne aj tieňového ministra zdravotníctva doktora Tomáša Szalaya, Dolinková by bola ešte vo svojej funkcii. Tomáš Szalay robil takmer každý deň tlačovku, rozhovory a mediálne výstupy, kde poukazoval na všetky Dolinkovej prešľapy. Vďaka nemu vychádzali na povrch všetky špinavosti. Tak sa to nabaľovalo, až sa začínala búriť verejnosť, nakoniec sa hádala aj koalícia a až ju musel Fico odvolať.

To platí aj pri konsolidácií. Bola to SaS, ktorá prvá prišla s tým, že vláda plánuje zvyšovať DPH a dane. Fico s Kamenickým nás obviňovali z klamstva, až nakoniec hanebne museli priznať, že sme mali pravdu a všetkým dvihnú DPH o 23%.

Konsolidáciu sa vám ale zastaviť nepodarilo...

Pretože Robert Fico nedokáže šetriť. Miesto toho, aby začali od seba, tak si dvihli platy na takmer 9- tisíc mesačne. Povedzte mi, ktorý manažér vo firme si dvihne plat na 9 tisíc eur, keď sa mu firma rúti do krachu? Či sebe dvihne a všetkým podriadeným zníži platy, lebo zle pracujú? Tí zamestnanci by ho vidlami hnali.

Ficove zdražovanie pocítime ale všetci. Netýka sa to len 23% DPH, zásadný dopad bude mať aj transakčná daň. Aj keď Fico hovorí, ako zdaňuje bohatých podnikateľov, opak je pravdou. Táto daň predraží aj obyčajný chleba, pretože ju bude musieť zaplatiť poľnohospodár, pekár, prepravca a obchodník. V konečnom dôsledku ju zaplatí kupujúci. Navyše, dotkne sa aj charít. Keď sme na to upozorňovali, ozval sa aj Peter Pellegrini, ktorý túto daň skritizoval a verejne požiadal koalíciu, nech ju zmení. Dámy a páni z koalície majú šancu už o pár dní. Návrh na zrušenie transakčnej dani sme podali do parlamentu a bude sa o nej diskutovať na novembrovej schôdzi. Ak neprejde, tak dávam verejný záväzok, že to bude prvá daň, ktorú zrušíme, ak sa dostaneme do vlády a nahradíme tento zlepenec zlepencov.

Ako vnímate aktuálnu kauzu okolo ministra vnútra Matúša Šutaj Eštoka a policajného násilia v Košiciach, pri ktorom bol zabitý 48- ročný muž?

Toto je jednoznačne na uterák. Šutaj Eštok sa nikdy nemal stať ministrom vnútra. Už to pochopil aj Fico a preto je veľký tlak, aby odišiel. Chcú však oklamať ľudí tým, že sa vraj s z neho stane predseda parlamentu. Tam nemá čo pokaziť. Túto funkciu už zvládol aj Andrej Danko.

Ak sa ale vrátim k policajnej brutalite v Košiciach, žije tým celé mesto. Je to skutočne nehorázne. Iba nedávno tam policajti sexuálne zneužívali zadržaného. Aj preto sme v SaS, konkrétne Vladimíra Marcinková, prišli s návrhom na poslanecký prieskum, ktorý sa aj uskutočnil a z ktorého tiež vyplynulo, že Eštok absolútne nezvláda svoj rezort.

Policajné násilie je výsledkom toho, že Eštok je na rezorte neschopný, namiesto problémov rieši masky detí a razí šikanóznu politiku. V parlamente budeme Eštoka odvolávať. Ale ak má vláda aspoň štipku hanby, odvolajú ho sami. Toto je len ďalšia skladačka do mozaiky tejto neschopnej vlády, ktorá sa len háda, uráža ženy a nám všetkým zvyšuje dane.