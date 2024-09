V koalícii to vrie! Dolinkovej už praskli nervy: Poriadne sa pustila do Danka, podľa nej klame

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Budem sa biť, ale nie tak, aby padol Robert Fico (Smer-SD), to mi za to nestojí," zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike."Pre mňa bude priorita, aby aj ubytovania zišli na päť percent. Zajtra mám ešte rokovanie o vstupe na športoviská a kultúrne podujatia, kde by sme tiež chceli zachovať päťpercentnú daň," priblížil Danko. Chce riešiť aj otázku ceny ročnej diaľničnej známky. "Ja chcem, aby sme sa dohodli, že radšej neznižujme desaťdňové a mesačné a zachovajme tú cenu, aká je," uviedol. Podotkol, že síce nesúhlasí so všetkými opatreniami, konsolidácia je o kompromisoch. "Pre mňa je to vždy menšie zlo vydržať v tejto vláde, ako dovoliť Progresívnemu Slovensku robiť to, čo tu robil Ódor celý rok v štáte," zdôraznil Danko.

Väčšie úsporné opatrenia čaká zo strany rezortov obrany a zdravotníctva. V tejto súvislosti opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). "Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo," poznamenal. Podotkol, že v ňom narastá boj medzi štátom a súkromným sektorom. Skritizoval aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), ktorá podľa neho nezvládla energopomoc, a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý si podľa neho tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku.

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) súhlasí s kritikou ministeriek. "Asi by som neskritizoval šafárenie pani ministerky Dolinkovej krajšie ako koaličný podpredseda parlamentu, takže vlastne ďakujem a pridávam sa k tým argumentom. Možno dodávam, že ak sa nemýlim, máme návrh na odvolanie pani ministerky Dolinkovej stále ešte v parlamente živý, takže je tu šanca s tým aj niečo urobiť," uviedol. Danko tvrdí, že SNS za návrh nezahlasuje. "My Dolinkovú na základe vášho návrhu nemôžme odvolať, ale verte, že politický tlak tu je. A ja ešte stále očakávam, že nový líder Hlasu-SD sa s tým vysporiada," dodal.

Valášek zároveň poznamenal, že navrhnuté konsolidačné opatrenia navýšia rozpočet rodín v priemere o 1000 eur ročne za dane navyše. Ocenil, že Dankovi sa podarilo presadiť pri rezortoch jeho strany viaceré zľavy. Rozumie tiež, že pri návrhu opatrení išlo o kompromisy v rámci koalície. Zároveň zdôraznil, že potreba konsolidácie nie je len výsledkom hospodárenia bývalej vlády, ale aj predchádzajúcich. Pripomenul pritom, že súčasťou koalície vtedajších vlád boli najmä súčasné koaličné strany.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odmieta kritiku lídra SNS Andreja Danka. Jeho tvrdenia v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike označila za klamstvá. Danko sa podľa jej slov nerozumie do fungovania rezortu zdravotníctva. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Líder SNS ministerku okrem iného skritizoval za nekoncepčnú prácu v sektore, kde podľa jeho slov "mizne" najviac peňazí.

"Dôrazne sa ohradzujem voči klamstvám, ktoré dnes v relácii V politike v televízii TA3 uviedol predseda SNS Andrej Danko. Pán predseda má zjavne absolútne skreslené a čiastkové informácie ohľadom fungovania rezortu zdravotníctva, ktorému, žiaľ, nerozumie," uviedla ministerka. Odmieta jeho tvrdenie, že ministerstvo financií sa nevie dostať k účtovným dokladom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). "Je nepravdivé, nakoľko na návrh ministerstva zdravotníctva má ministerstvo financií pozíciu člena v Dozornej rade VšZP," poznamenala.

Danko tiež podotkol, že v zdravotníctve narastá boj medzi štátom a súkromným sektorom a rastie vplyv "oligarchov". "Ministerka nedokázala za rok nastaviť komunikáciu súkromného sektora, aby nám tu nestavali súkromníci nemocnicu v Boroch, a na druhej strane štát je pred rozhodnutím, kde ju postaví a či ju vôbec postaví," uviedol. Dolinková jeho tvrdenia označila za scestné. Podotkla, že Nemocnica Bory je v prevádzke už dva roky. Tiež, že rezort kontinuálne pokračuje v príprave materiálov na výstavbu novej nemocnice vo vládou schválenej lokalite Ružinov. "Je poľutovaniahodné, že mylné a klamlivé informácie prichádzajú od koaličného partnera. Opakovane deklarujem, že som kedykoľvek pripravená pánovi Dankovi vysvetliť, čo je pravda a čo lož. Na dialóg treba však minimálne dvoch a súčasne treba aj počúvať relevantné argumenty, nielen zaujaté klamstvá a polopravdy od tých, ktorí nie sú vo vedení rezortu zdravotníctva," dodala.

Eštok verím, že Danko sa vyhne podrývaniu stability celej koalície

Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že šéf SNS Andrej Danko sa v budúcnosti vyhne podrývaniu stability celej koalície. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že koalícia je taká silná ako jej najslabší článok. "Verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je, a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim mylným domnienkam a podrývaniu stability celej koalície," skonštatoval Šutaj Eštok.

Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). "Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo," poznamenal. Skritizoval aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), ktorá podľa neho nezvládla energopomoc, a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý si podľa neho tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku.Podľa Danka však SNS za návrh na odvolanie Dolinkovej nezahlasuje. "My Dolinkovú na základe vášho návrhu nemôžme odvolať, ale verte, že politický tlak tu je. A ja ešte stále očakávam, že nový líder Hlasu-SD sa s tým vysporiada," dodal.

