Hranica na odpisovanie majetku by sa mala zvýšiť na 3000 eur, navrhuje SaS

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hranica, od ktorej musí podnikateľ svoj majetok namiesto jednorazového zaradenia do výdavkov odpisovať postupne niekoľko rokov, by sa mohla zvýšiť na 3000 eur. Navrhuje to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR. Cieľom je zohľadniť infláciu za viac ako dekádu, kedy táto hranica nebola zvyšovaná.