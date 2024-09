Slovensko potrebuje dlhodobú hospodársku politiku, uviedol Hajko: Bude to signálom pre zahraničných investorov

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko potrebuje mať svoju hospodársku politiku, ktorá bude záväzná na niekoľko období. Bude to signálom pre zahraničných investorov aj slovenských podnikateľov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu Jozef Hajko (KDH) s tým, že sú ochotní o nej diskutovať.

Hospodárska politika sa podľa Hajka aktuálne sústredí len na automobilový priemysel. "Ak by sme politiku mali, tak si definujme, či ozaj budeme pokračovať v jednostrannej orientácii na automobilový priemysel. Slovensko potrebuje sofistikované výroby s vyššou pridanou hodnotou," apeloval poslanec.

archívne video

KDH o situácii v justícii po prijatí novely Trestného zákona (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vláda podľa neho nemá jasnú koncepciu, ako chce podporovať predaj elektromobilov. Nevyriešená je aj otázka nabíjacej siete. Poukázal na to, že predaj elektromobilov v Európe strmo klesá. "Vidíme v tom nerozumný krok, ktorý sa prijal pri schvaľovaní zákazu výroby spaľovacích motorov do roku 2035. Toto rozhodnutie sa robilo od stola," podotkol Hajko. Dodal, že Európa zároveň zápasí s dovozom lacnejších elektromobilov z Číny.

Vláda sa prikláňa k čínskym investíciám

Vláda sa takisto prikláňa podľa poslanca k čínskym investíciám. "Slovensko jednoznačne potrebuje investície. O tom sme presvedčení. (...) Samozrejme, je potrebné podporovať prílev investícií zo zahraničia, ale treba byť obozretný," podotkol s tým, že Slovensko potrebuje podporovať aj domácich podnikateľov. Podnikateľské prostredie rovnako nemá byť také, ktoré im bude zväzovať ruky.

Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann skritizovala stranu Smer-SD, že na Slovensku kritizujú mnohé európske návrhy, ale v Európskom parlamente za nich zahlasujú. Nepovažuje to za sebavedomú politiku. Ak vládni predstavitelia niečo doma kritizujú, mali by podľa nej na európskej úrovni spraviť všetko pre to, aby sa to zmenilo. "Treba mať tú sebavedomú európsku politiku, kde potom na európskej úrovni dokážeme pretlačiť také podmienky a zákonnú štruktúru pre zahraničné investície, aby nám to podporovalo to, čo našimi investíciami sledujeme, a chránilo živobytie ľudí a firiem," poznamenala Lexmann.