Štát by mal prijať daňový mix na zachovanie výšky daňového bonusu na dieťa, navrhol Hajko

Jozef Hajko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda by mala prijať daňový mix na financovanie samospráv, ktorý by umožnil zachovať súčasnú výšku daňového bonusu na dieťa aj v roku 2025. Do tohto daňového mixu by boli zahrnuté dane z príjmu fyzických osôb a časť dane z príjmov právnických osôb. V utorok to na tlačovej konferencii navrhol poslanec opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozef Hajko.

"Žiadame, aby daňový bonus zostal zachovaný, ale súčasne, aby došlo k vyriešeniu výpadku príjmov samospráv," ozrejmil Hajko. Doplnil, že KDH bude navrhovať, aby sa zákon zmenil a daňový bonus v súčasnej podobe zostal aj na budúci rok zachovaný. Podmienkou však podľa neho je, aby to nebolo na úkor samospráv, ktorým by vznikli problémy s financovaním.

archívne video

KDH vyzýva koalíciu, aby umožnila rokovanie o odvolávaní ministrov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Kresťanskodemokratické hnutie vždy podporovalo a vždy bude podporovať samosprávy, lebo sú najbližšie k ľuďom. Žiadame preto vládu, aby prijala systémové opatrenie, lebo len tento rok chýba v rozpočte viac ako 100 miliónov eur. Samosprávy na to, aby dobehli tento rok, musia siahať na svoje rezervné fondy a toto všetko sa premietne do služieb pre občanov. Je to veľké riziko pre samosprávy, že nebudú financovaní zamestnanci, bežné služby občanom a takisto nie je priestor pre akékoľvek investičné opatrenia," priblížil Hajko.

Prídavok na dieťa by sa meniť nemal

Zvýšený daňový bonus na dieťa bol zavedený v roku 2022 a platiť by mal už len do konca tohto roka. V súčasnosti dostávajú rodičia detí do 18 rokov bonus až do výšky 140 eur mesačne. Od januára budúceho roka sa podľa schválenej legislatívy zníži na 100 eur. Pri starších deťoch nad 18 rokov dostanú rodičia 50 eur mesačne. Meniť by sa však nemal prídavok na dieťa, ktorý zostane vo výške 60 eur.