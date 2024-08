Vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil brutálna čelnú zrážku v Bratislave! Nehoda si vyžiadala 7 zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Brutálna čelná zrážka dvoch áut sa stala pred 23:30 na Slovnaftskej ulici v Bratislave. "Podľa doposiaľ zistených informácií mal 41-ročný vodič vozidla zn. Kia v smere do mesta počas predchádzania autobusu čelne naraziť do protiidúceho vozidla zn. Škoda, v ktorom sa nachádzali spolu s vodičom ďalšie štyri osoby. Všetky osoby vo vozidle zn. Škoda utrpeli pri náraze zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice. Vodič a spolujazdec vo vozidle zn. Kia utrpeli ľahké zranenia a tiež boli prevezení do nemocnice na ošetrenie," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

archívne video

Hromadná dopravná nehoda v centre Bratislavy (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Vodič vozidla značky Kia, ktorý predchádzal autobus, bol podrobený pasívnej dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom. "Za účelom zistenia presnej hodnoty alkoholu v jeho organizme bol nariadený odber krvi. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )