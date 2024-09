Desivá nehoda v Staškove: Polícia zverejnila hrôzostrašné fotografie, chodca zabil iba 18-ročný vodič!

Sobotná nehoda v obci Staškov si vyžiadala jednu obeť (Zdroj: Polícia SR - Žilinsky kraj)

Podľa slov polície zrazil 18-ročný mladík staršieho muža mimo prechodu pre chodcov. „Vodič následne s vozidlom narazil do oplotenia rodinného domu. 75-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič utrpel zranenia vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice, kde bol nariadený odber krvi na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok. U nebohého bola nariadená pitva,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

TRAGICKÁ NEHODA V OBCI STAŠKOV ➡Včera vo večerných hodinách došlo na ceste č. II/487 v obci Staškov, okr. Čadca k... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Sunday, September 1, 2024

Redakcii tvnoviny.sk sa podarilo rozprávať s obyvateľkou obce Staškov, ktorá uviedla, že auto išlo podľa nej neprimeranou rýchlosťou. Zároveň svedkyňa dodala, že zbytočne vyhasol ďalší ľudský život a pritom po ceste chodia denne ich deti, vnúčatá a ďalší rodinní príslušníci. Bližšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.