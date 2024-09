STRAŠNÁ nehoda: VIDEO Kuriér v PLNEJ rýchlosti vrazil do matky s dieťaťom! Ďalšia žena sa mu vyhla len zázrakom

Hrozivá nehoda v brazílskom Manause. kuriér na motorke zrazil matku s dieťaťom (Zdroj: X/ Laranjeiras.News)

V brazílskom meste Manaus vo štvrti COmpensa sa v utorok 27. augusta odohrala strašná nehoda. Matka s dieťaťom na rukách kráčala pokojne po chodníku pred miestnymi potravinami. Náhle sa spoza zákruty vyrútil kuriér na motorke a zozadu do nich narazil.

Ďalšia žena sa mu vyhla len o pár centimetrov. Ako informuje portál Flagrante, všetko bolo zaznamenané na bezpečnostnej kamere pred vstupom do potravín.

Hrozivý záber

Už z prvých momentov jasne vidieť, že žena utrpela silný náraz zozadu. Portál ďalej informuje, že ju zastavila až protiľahlá stena predajne. Hneď po havárii nastala na mieste panika. Ľudia, ktorí boli v tom čase nablízku, prišli hneď na pomoc.

🚨 MANAUS: Em alta velocidade, motociclista invade calçada em curva e atinge mulher com bebê de colo. pic.twitter.com/vQ1RGr13gM — Laranjeiras.News (@NewsLaranjeiras) August 29, 2024

Kuriér s doručovacou taškou podišiel trochu ďalej, zložil si ju z chrbta a len sa pozeral na tú skazu, čo spôsobil. Dokázal sa pozbierať, keď sa okolo jeho obetí zhromaždil dav ľudí. Následne sa začal pri ceste venovať svojej motorke, ktorú mu ale neznámy muž odmietol vrátiť.

Nebola pri vedomí

Motorka podľa všetkého narazila aj so ženou do búdky s metlami. Neskôr na videu je vidieť, ako ich jeden muž odhadzuje z miesta nehody. Brazílsky portál informuje, že bábätko bolo vidieť, ako sa hýbe, no matka zostala ležať na zemi bez známok života až do príchodu záchranárov.

Napokon ale túto hrozivú nehodu prežila. Matka s bábätkom skončili s odreninami a previezli ich do nemocnice. Po ošetrení ich už prepustili do domácej starostlivosti. Inštitút mestskej mobility v Manaus považuje úsek, kde sa nehoda odohrala, za nebezpečný.