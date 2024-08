AKTUÁLNE VIDEO V Bratislave protestujú pre situáciu v kultúre! Do ulíc vyšli aj známe osobnosti

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dav na čele s umelcami vyrazil od budovy SND k zhruba kilometer vzdialenému sídlu ministerstva kultúry v centre slovenskej metropoly. Počas sprievodu ľudia napríklad kričali "Kultúru nedáme" či "Odstúpte". Herci niesli veľký transparent s nápisom "Kultúra má byť otvorená a žiadna iná!", zrejme v reakcii na skoršie vyhlásenie Šimkovičovej, že kultúra slovenského ľudu má byť slovenská a žiadna iná.

aktuálne video

Protest týkajúci sa situácie v kultúre: Do ulíc vyšli známe osobnosti aj študenti (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Už popoludní sa v budove SND konalo stretnutie zástupcov slovenskej kultúrnej obce, ktorého sa zúčastnili tiež známi herci, medzi nimi boli napríklad Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová či Martin Huba. Zástupcovia SND zase rokovali s ministerkou kultúry, podľa médií ale k zblíženiu názorov oboch strán nedošlo.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šimkovičovú, ktorá presadzuje takzvanú tradičnú kultúru a napríklad sa vymedzuje voči témam LGBT+, kritizovala časť predstaviteľov kultúry, verejnosti či opozície už pri vlaňajšom nástupe do čela ministerstva kultúry po zložení terajšej vlády už štvornásobného premiéra Roberta Fica.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novej vlne kritiky čelí Šimkovičová po odvolaní šéfov SND Mateja Drličky a SNG Alexandry Kusej. Vyše 175-tisíc ľudí už podporilo na internete novú petíciu za odvolanie Šimkovičovej z funkcie ministerky, opozícia zase ohlásila ďalší pokus o jej odvolanie v snemovni. Dve opozičné strany zvolali na utorok vlastnú demonštráciu proti ministerke kultúry. Českí umelci a ďalšie osobnosti v reakcii na kroky Šimkovičovej zase vyzvali na pomoc kolegom na Slovensku.

Slovenský premiér Fico sa minulý týždeň zastal Šimkovičovej, ktorá podľa neho postupovala pri personálnych výmenách v súlade so zákonom.

Nelipnú na funkciách, ale žiadajú kompetentnosť ľudí, ktorí budú zastaváť vedúce miesta

"Chcela by som vás veľmi uistiť, že my s Matejom tu nie sme preto, že lipneme na našich funkciách, vôbec nie. Prišli sme, pretože chceme, aby tieto funkcie zastávali ľudia, ktorí sú kompetentní, a aby funkcie, ktoré zastávajú nekompetentní ľudia, ich nezastávali. Myslíme si, že toto je absolútne kultúrne minimum, ktoré zdieľame my, ale aj všetci daňoví poplatníci. Pretože my to platíme," povedala na pódiu Alexandra Kusá, odvolaná riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG).

aktuálne video

Prejav Mateja Drlilčku na proteste týkajúcom sa situácie v kultúre (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Viacerí zástupcovia kultúrnej obce v pondelok v priestoroch novej budovy SND diskutovali o krokoch MK aj o stave kultúry na Slovensku. V debate vystúpila bývalá riaditeľka SNG Kusá, riaditeľ Fondu na podporu umenia Róbert Špoták či ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák. Niektorí účastníci v hľadisku vyzvali na štrajk v SND.

Okrem toho sa v pondelok k situácii v SND konalo aj stretnutie na rezorte kultúry. Spolu s Bošňákom naň prišli aj šéfka činohry SND Miriam Kičiňová a šéf opery SND Martin Leginus. Bošňák stretnutie označil za slušné, no v debate sa podľa neho neposunuli. Šimkovičová odvolala Drličku a Kusú z ich postov minulý týždeň. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.