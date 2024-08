Šimkovičovej čistky pokračujú! Odvolala dlhoročnú riaditeľku Slovenskej národnej galérie, NAŽIVO Kusá reaguje

Riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Rezort považuje za neakceptovateľný postup generálnej riaditeľky pri rekonštrukcii budovy Slovenskej národnej galérie, pri ktorej došlo k viacerým manažérskym zlyhaniam. V tejto súvislosti vyjadruje ministerstvo pochybnosti ohľadom konfliktu záujmov týkajúceho sa priamo generálnej riaditeľky Alexandry Kusej.

"Generálna riaditeľka galérie Alexandra Kusá je blízkou rodinnou príslušníčkou konateľa a spoločníka pôvodného zhotoviteľa projektu na rekonštrukciu SNG. Táto skutočnosť bola známa už pred nástupom Alexandry Kusej na post generálnej riaditeľky SNG. Súčasné vedenie rezortu zastáva názor, že vzhľadom na rodinné prepojenia nemala byť Alexandra Kusá na tento post ani vymenovaná," vysvetľuje rozhodnutie rezortu kultúry.

Počas jej pôsobenia sa pôvodná Zmluva o dielo významným spôsobom modifikovala. "Od jej nástupu, teda od roku 2010, bolo k zmluve z roku 2005 o rekonštrukcii SNG uzatvorených niekoľko dodatkov so spoločnosťou A B.K.P.Š., spol. s r. o., ktorej konateľom je Ing. arch. Martin Kusý. Generálna riaditeľka Alexandra Kusá sama uzatvárala dodatky k zmluvám so zhotoviteľom A B.K.P.Š., spol. s r. o., pričom celková suma jedenástich dodatkov sa vyšplhala na takmer dva milióny eur," pokračuje rezort s tým, že chystá podanie návrhu na preskúmanie dodatkov a ich opodstatnenia na Úrad pre verejné obstarávanie.

Ministerstvo kultúry vyjadruje nesúhlas aj so spôsobom, akým generálna riaditeľka Kusá hospodárila s verejnými financiami a prezentáciou umenia na podujatiach, ktoré organizuje SNG doma aj v zahraničí. "Na prestížne bienále v Benátkach vyčlenil rezort kultúry sumu 300-tisíc eur, pričom prezentácia nebola z pohľadu ministerstva vhodná a jej cieľom nebolo propagovať slovenskú kultúru a umenie. Ministerstvo má vážne pochybnosti o tom, ako boli vynaložené finančné prostriedky," dodáva. Odvolaná riaditeľka Alexandra Kusá sa chce k okolnostiam svojho odvolania vyjadriť v stredu popoludní.

Riadením SNG poverili Antona Bittnera

Rezort tiež považuje za nedostatočne samotné využitie priestorov Slovenskej národnej galérie a konštatuje aj zvláštnosť odborných rozhodnutí pri organizácii výstav. Generálna riaditeľka podľa ministerstva zároveň dlhodobo ignoruje celú škálu umelcov zo Slovenska a ich diela v SNG nevystavuje. "Vzhľadom na neefektívne riadenie SNG, ministerka kultúry odvolala generálnu riaditeľku Alexandru Kusú a vedením galérie poverila krízového manažéra Ing. Antona Bittnera, PhD., MBA," dodáva.

"Bittner prichádza do SNG s viac než tridsaťročnými skúsenosťami s riadením a transformáciou organizácií. Je uznávaným krízovým manažérom a odborníkom na stabilizáciu organizácií a ich rozvoj. Počas svojej kariéry úspešne viedol množstvo projektov zameraných na prekonanie krízových situácií, zefektívnenie činností a posilnenie organizačných štruktúr," uvádza rezort.

Podľa Gröhlinga je na rade aj šéf Slovenského národného múzea

Ďalší na rade bude zrejme riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis, myslí si šéf SaS Branislav Gröhling. „Argumenty nemá Šimkovičová žiadne. Vysvetlenie je jednoduché, mstí sa kritikom, ktorí majú iný názor. Neviem ale pochopiť, že koalícia s týmito jej krokmi súhlasí. Na jednej strane sa predstavitelia Hlasu fotili s Matejom Drličkom a vraveli, aký je dobrý riaditeľ a na strane druhej ho ministerka odvolá úplne bez argumentov,“ povedal Gröhling s tým, že tomuto fungovaniu nerozumie.

„Zničila verejnoprávnu televíziu, lebo v nej chce mať svojich ľudí. Dosadzuje do nej konšpirátorov a ľudí, ktorí šíria dezinformácie. Iné inštitúcie obsadzuje ľuďmi z SNS či kamarátkami z Rakúska,“ vysvetlil a dodal, že toto je jej prístup ku kultúrnej obci. Preto by sme ju radi vyzvali, aby nám vysvetlila, ako si predstavuje kultúru na Slovensku. Či to bude len svet SNS alebo kultúra, akú presadzujeme aj my a má byť rôznorodá. „Stojíme za kultúrnou obcou a podporujeme aj petíciu, ktorá bola včera spustená. Sme zvedaví, či bude ministerka opäť preverovať každého jedného signatára, keďže jediné, čoho je schopná, je odstraňovanie kritikov,“ doplnil Gröhling.

Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis zatiaľ nedostal žiadne písomnosti, ktorými by ho Ministerstvo kultúry SR odvolalo z funkcie, nikto ho v tejto veci ani nekontaktoval. Prostredníctvom komunikačného oddelenia SNM to Panis, momentálne na dovolenke v zahraničí.

Progresívne Slovensko zvoláva protest

"Arogancia a autoritárske zásahy ministerky Šimkovičovej presahujú všetky hranice. Čistky v kultúre si zbabelo nechala na leto. Progresívne Slovensko začína okamžite zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry. Je to ona, kto na svojom mieste nemá čo robiť," reaguje predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Strana zvoláv protestné zhromaždenie na utorok (13. 8.) v Bratislave. O ďalších detailoch budú informovať po dohode s partnermi čoskoro.