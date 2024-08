Ministerka opäť pod paľbou! Po odvolaní riaditeľa SND vznikla nová PETÍCIA: Drlička prezradil detaily výpovede

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

Rozhodnutie o odvolaní mal dostať Drlička v utorok ráno. "V skorých ranných hodinách ho v jeho domácnosti navštívila ministerská úradníčka v sprievode dvoch ochrankárov a doručila mu odvolací dekrét bez udania akýchkoľvek dôvodov jeho odvolania," uviedla PR manažérka SND Jana Alexová s tým, že nie je známe, kto bude dočasne poverený generálny riaditeľ SND.

Matej Drlička (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Drlička upozornil, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nemala záujem sa s ním stretnúť, ani diskutovať o SND. "Ministerstvo naopak v poslednom období namiesto dialógu vypúšťalo tlačové správy, ktorými vytváralo dojem o znepokojujúcom dianí v SND, pričom zverejňovalo klamstvá," poznamenal. Mieni, že kroky ministerky i generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu sú namierené proti slobode kultúry, preto sa týkajú nielen SND, ale aj ďalších národných kultúrnych inštitúcií ako Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum či súčasná STVR. "Šimkovičová a Machala je deštruktívna dvojica, ktorá sa snaží zlikvidovať všetko funkčné v slovenskej kultúre," vyhlásil Drlička.

Upozorňuje pritom, že v ohrození už nie je len kultúra, ale aj celá spoločnosť. Preto vyzýva na silnú reakciu verejnosti, no i politikov, vrátane koaličných. "Aby zastavili šialené besnenie tejto dvojice, ktoré už ubližuje celej krajine," dodal.

Vznikla petícia Na obranu kultúry

A reakcie na seba nenechali dlho čakať. Niekoľko hodín po tom, ako odvolali Drličku z funkcie, prišli známe osobnosti - výtvarník Martin Šútovec, herečka Zuzana Fialová, spisovateľ Michal Hvorecký a herec Richard Stanke - s petíciou Na obranu kultúry. Žiadajú v nej o okamžité odvolanie Šimkovičovej z postu ministerky kultúry SR. Ministerka podľa nich vedie otvorenú vojnu nielen voči svojim kritikom, ale aj proti odborníkom, ktorí robia svoju prácu ako najlepšie vedia. Pod petíciu sa už podpísalo viac ako 32-tisíc ľudí a podpisy stále pribúdajú.

(Zdroj: peticie.com)

"Ministerkina minimálna znalosť rezortu a politické ovládnutie verejnoprávnych fondov podporujúcich kultúru smeruje k tomu, že ich činnosť bude ochromená. Vážne je ohrozená aj obnova a ochrana kultúrnych pamiatok. Personálne čistky a neskrývaný odpor voči transparentným výberovým konaniam sa začínajú negatívne podpisovať na činnosti organizácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry," píšu v petícii signatári a dodávajú, že za takmer rok vo funkcii nedokázala ponúknuť nič iné ako deštrukciu zvereného rezortu. "Personálne čistky a neskrývaný odpor voči transparentným výberovým konaniam sa začínajú negatívne podpisovať na činnosti organizácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry," uvádzajú autori petície.

Prechádzajúca petícia na odstúpenie ministerky kultúry, pod ktorú sa podpísalo takmer 190-tisíc ľudí, je opäť na polícii. Ministerstvo kultúry podalo sťažnosť proti uzneseniu, ktorým prokuratúra odmietla trestné oznámenie rezortu ako nedôvodné. Prípad vrátila poverenému vyšetrovateľovi.

Vedenie SNG a SNM vyjadrilo podporu Matejovi Drličkovi, vyzdvihlo jeho prácu

Vedenie Slovenskej národnej galérie (SNG) a Slovenského národného múzea (SNM) vyjadrilo podporu už bývalému generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla (SND) Matejovi Drličkovi. Vyzdvihlo jeho doterajšiu prácu. "Matej Drlička rozumie, že byť národnou inštitúciou je viac, než iba pripraviť program - je to aj atmosféra profesionality, otvorenosti a vľúdnosti," uviedla SNG na sociálnej sieti. Vyslovila tiež nádej, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) rozhodnutie zmení. "Bolo by to pre dobro národnej inštitúcie, ale aj pozitívne gesto," doplnila SNG.

(Zdroj: Facebook/SNG – Slovenská národná galéria)

Generálneho riaditeľa SNM Branislava Panisa odvolanie nemilo prekvapilo. "V mene svojom a myslím, že môžem povedať, že aj v mene mojich kolegýň a kolegov z múzea ďakujem Matejovi Drličkovi za ľudskú, korektnú a profesionálnu spoluprácu," poznamenal.

Dôvodmi odvolania Drličku sú pochybenia a strata dôvery, tvrdí rezort kultúry

Ministerstvo kultúry uviedlo, že dôvodmi jeho odvolania sú závažné pochybenia a strata dôvery od ministerky kultúry Šimkovičovej. Pripomenula, že vedenie ministerstva viackrát vyjadrilo nespokojnosť s Drličkovými manažérskymi postupmi pri vedení a riadení. Vyčíta mu aj politický aktivizmus pri výkone funkcie, pripomína v tejto súvislosti jeho vyjadrenia voči politikom, ktoré boli dôvodom Drličkovho odvolania z postu už v roku 2022.

Martina Šimkovičová, vpravo Lukáš Machala (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Ministerstvo kultúry citlivo vníma sťažnosti zamestnancov a sólistov Opery Slovenského národného divadla, ktoré sa týkali šikany a nekompetentného vedenia Opery SND," uviedla Bačinská. Upozornila, že na rozdiel od situácie v baletnej zložke SND, kde sa pokúšal o mediáciu medzi členmi súboru a riaditeľkou Ninou Polákovou, opakované sťažnosti členov operného zboru ignoroval. Svojím postupom mal tak Drlička pred špičkovými slovenskými opernými spevákmi uprednostniť zahraničných umelcov, ktorých získal prostredníctvom spolupráce s medzinárodnou agentúrou.

Drličkovi vyčíta vedenie rezortu aj incident, pri ktorom počas predstavenia na Medzinárodný deň detí spadol na pódium veľký krištáľový luster. "Táto udalosť nielenže ohrozila bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale vážne poškodila imidž SND," uviedla hovorkyňa ministerstva. Pripomenula aj záležitosť s nájmom pre Umelecko-dekoračné dielne, pri zabezpečení ktorého mal Drlička rozhodnúť svojvoľne, bez ohľadu na názor a obavy zamestnancov z nevyhovujúcich priestorov, nemal reflektovať ani na pripomienky ministerstva. Rezort v tejto záležitosti tiež namieta ekonomickú stránku nájmu, ktorú považuje za nevýhodnú a poukazuje na porušenie predpisov, keďže zmluvu na nájom podpisoval Drlička bez súhlasu ministerky. K pochybeniam a porušeniu interných prepisov zo strany odvolaného riaditeľa radí MK aj postup pri odvolaní riaditeľky baletu SND Niny Polákovej.