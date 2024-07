Známa cestovná kancelária oklamala stovky klientov! Žiadna dovolenka a ani cent späť: Zájazdy ponúka ďalej

(Zdroj: Getty Images)

Na prípad upozornil portál Napunk. Viac ako sto rodinných dovoleniek plánovaných na Vianoce a Nový rok sa neuskutočnilo, pričom cestovná kancelária klientov do poslednej chvíle ubezpečovala, že s výjazdmi za tisíce eur bude všetko v poriadku. Viacerí sa však portálu sťažovali, že od decembra až doteraz nedostali späť ani cent z tisícok eur, ktoré zaplatili.

Vyšetrovateľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trnave začal voči cestovnej kancelárii Exit Travel Club v Dunajskej Strede trestné stíhanie pre trestný čin podvodu, pričom odhadovaná výška škody presahuje 160-tisíc eur, uviedla pre portál trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Spoveď podvedených klientov

Na prípad sa pozrela aj Tv Joj, ktorú kontaktovali poškodení klienti Exit Travel Clubu. Jeden z nich uviedol, že zaplatili zálohu a neskôr v decembri vyplatili celú sumu. Išlo o 10 ľudí v celkovej hodnote 30-tisíc eur. Cesta do Mexika sa však nekonala.

Tri dni pred odletom ich majiteľ pozval do kancelárie s tým, že ubytovanie majú zabezpečené, iba si musia nanovo kúpiť letenky. "Čo sme našťastie nespravili, lebo vyšlo najavo, že ani ubytovanie nebolo," priblížila poškodená klientka s tým, že pôvodné letenky, ktoré dostali do mailu, boli len rezerváciou a neboli vyplatené cestovnou kanceláriou napriek tomu, že klienti celú sumu už vyplatili. Podľa slov nahnevanej klienty vystavili v cestovke všetko falošné, čísla aj mená, čo označila za podvod.

Tv Joj dodáva, že majiteľ cestovnej kancelárie sa obhajoval, že problém nastal mimo ich firmy a písomne sa zaviazal, že do 6. februára peniaze vráti. Dodnes však nič nezaplatil. Klientom povedal, že kto to udá na polícii, neuvidí ani cent z peňazí, ktoré cestovke zaplatili. Pre Tv Joj majiteľ povedal, že sa prípad rieši a všetci budú vyplatení.

Spoločnosť vraj mieri do konkurzu, no má to však háčiť. "Exekútor nevie vraj od nich nič zhabať, pretože vo februári sa všetkého hmotného majetku zbavil darovaním," povedala klientka. Preto prípad oznámili polícii, ktorá v prípade koná, no zatiaľ nikto nebol obvinený.

"Obdržali sme niekoľko sťažností od klientov, ktorí mali problém s touto spoločnosťou, že si zakúpili zájazd, ktorý sa neuskutočnil a peniaze im nevrátil. Spoločnosť ďalej podniká a ďalej má nejakým spôsobom možnosť zavádzať svojich klientov. My sme túto spoločnosť okamžite vylúčili, niečo pred vyše dvomi rokmi. Vo väčšine prípadov to odporúčanie je čím skôr oznámiť túto skutočnosť polícii," informoval TV Joj prezident Slovenskej asociácie cestovných kanclárií a agentúr Roman Berkes. Napriek tomu, čo sa stalo, webová stránka agentúry naďalej funguje a sprostredkúva zájazdy.