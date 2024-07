ŠOK pre dovolenkárov v Chorvátsku: TOTO nemyslia vážne! Za uteráky na pláži si TU poriadne priplatíte

Cenník miestneho baru/pláže (Vodice, Chorvátsko). Miestni aj turisti len krútia hlavami (Zdroj: Facebook/Apartmani VODICE - TRIBUNJ - SRIMA/Marta Horvat, Getty Images)

archívne video

Pasažier visí na rampe obrovského trajektu (Zdroj: Facebook/Ratko Radišić )

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Chorvátsko je opäť ako každý rok jednou z najvyhľadávanejších lokalít pre Slovákov. Napriek tomu, že sa radi vraciame tam, kde nám bolo dobre aj vlani, Chorváti si pre nás aj tento rok pripravili v niektorých rezortoch nemilé prekvapenia.

Znechutenie

Medzi domácimi ale už aj turistami sa šíria správy o sprivatizovaných plážach, oplotených súkromných majetkoch či rezervovaných miestach priamo na pláži. Informuje o tom portál Morski. Vo facebookovej skupine sa už turisti aj domáci začali sťažovať, že miestna pláž vo Vodiciach začala účtovať prehnane veľké sumy za lehátka a uteráky na pláži.

Cenník na miestnej pláži Vodice v Chorvátsku uverejnila znechutená turistka na sociálnu sieť Facebook (Zdroj: Facebook/Apartmani VODICE - TRIBUNJ - SRIMA/Marta Horvat)

Majitelia sú v práve

Bar pri pláži sa pre chorvátsky portál vyjadril, že "ide o súkromný majetok, ktorý je desať metrov od samotnej pláže a keď majiteľ chce, môže si tam účtovať aj vzduch". Za uterák/osušku sa účtujú štyri eurá, za lehátko 10 a za set lehátko s baldachýnom 43 eur.

Ako však upozorňuje redakcia Morski.hr., pokiaľ by chcel niekto na tomto mieste vyberať od ľudí peniaze, musel by mať evidovanú činnosť a vystavovať po zaplatení bločky/účtenky. "Môžu si účtovať aj milión eur, no pokiaľ vám nevystavia bloček, je to bezpredmetné," píše portál s tým, že už sa snaží informovať u Štátnej inšpekcie, aby mohol čo najskôr poskytnúť verejnosti ďalšie informácie.