Ako overiť zahraničné pracovné ponuky? Ministerstvo vnútra radí na čo si dať pozor

BRATISLAVA - Všetky ponuky brigád, jazykových kurzov či výletov v zahraničí si treba vopred preveriť. Obete obchodníkov s ľuďmi sú často zlákané svojimi blízkymi alebo známymi. V lete takéto riziko stúpa. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Pri overení pracovných ponúk v zahraničí pomôže web Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo odporúča aj portál Európskych služieb zamestnanosti Eures.sk. "Ak si nie ste istí, alebo ak máte pocit, že môže ísť o falošnú ponuku práce súvisiacu s obchodovaním s ľuďmi, kontaktujte Národnú linku boja proti obchodovaniu s ľuďmi 0800 800 818," odporúča Neumann. Na ponuky si treba dávať pozor, najmä ak sľubujú podozrivo vysokú odmenu. Podvod môže prezradiť aj chýbajúci popis poskytovateľa alebo neexistujúci kontakt. Pomôcť môže aj overenie recenzií.

Najdôležitejšie je overiť si všetky informácie ešte pred odchodom do zahraničia. MV odporúča podpisovať pracovnú zmluvu iba v jazyku, ktorému človek rozumie. "Musí v nej byť meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru," upozornil hovorca. Odporúča tiež neprijímať nelegálnu prácu a vycestovať, až keď sú všetky dokumenty podpísané a zamestnanec získal pracovné povolenie a víza.

Rezort vnútra odporúča toto

V zahraničí je potrebné mať pri sebe svoje doklady a nikomu ich za žiadnych okolností neodovzdať. MV odporúča urobiť si ich fyzické aj elektronické kópie. Jednu by mali mať príbuzní doma, ďalšiu je dobré uschovať a nehovoriť o nej nikomu. Kópie dokladov by si dotknutá osoba mala vyhotoviť sama. Originály by nikdy nemala nikomu odovzdať, zdôraznil Neumann. Ministerstvo odporúča zobrať si na každú cestu dostatok peňazí, prípadne platobnú kartu. Peniaze navyše môžu pomôcť pri núdzovej ceste späť domov. Je dobré naučiť sa naspamäť aj telefónne číslo zastupiteľského úradu SR v danej krajine. V núdzi jeho pracovníci môžu obeti pomôcť.

V prípade, že sa človek cíti v ohrození, alebo sa stal obeťou obchodníkov s ľuďmi, mal by si všímať svoje okolie - názvy ulíc, reštaurácií alebo zaujímavé budovy. Je dobré zapamätať si aj základný popis páchateľa, približnú výšku, farbu vlasov, tetovanie a podobne. "Ak sa vám podarí uniknúť, mali by ste vyhľadať najbližšiu policajnú stanicu, akýkoľvek úrad, veľvyslanectvo či nemocnicu," doplnil Neumann.