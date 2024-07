AKTUÁLNE Robert Fico prvýkrát od atentátu vystúpil na verejnosti: Liberálne ideológie škodia Slovensku, odkázal

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

21:49 Spoločnosť sa musí zamyslieť nad dianím na Slovensku aj v Európe. Mala by sa zamyslieť nad tým, čo môže urobiť preto, aby sa nezopakoval atentát z polovice mája a aby sa nezvyšovalo napätie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vyhlásil to v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD) počas prejavu na Devíne, informuje TASR. Hovorí o potrebe gesta, ktoré by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž a spoluprácu. Zdôraznil, že mierových rokovaní a iniciatív nie je nikdy dosť, pretože síce mier nie je všetko, ale "bez mieru je všetko ničím".

21:43 Ako informuje agentúra TASR, premiér Robert Fico (Smer-SD) v príhovore skritizoval "nezmyselné progresívne a liberálne ideológie". Hovorí o potrebe spoločne sa postaviť voči týmto ideológiám, ktoré podľa neho poškodzujú Slovensko. V rámci obrany voči nim bude podľa neho možno potrebné hľadať zhodu na politickej scéne pri úprave Ústavy SR, aby sa postavila ešte silnejšia hrádza "proti liberálnym a progresivistickým ideológiám". Vyhlásil to v piatok počas svojho prejavu na Devíne.

21:08 Premiér Robert Fico predniesol svoj príhovor. Pri príchode si podal ruku s prezidentom Petrom Pellegrinim.

20:48 Prezident Peter Pellegrini predstúpil so svojím príhovorom, v ktorom potvrdil príchod Roberta Fica. "Nesmierne ma teší, že sa nám dnes prihovorí aj premiér Robert Fico," povedal.

Minister obrany Robert Kaliňák pred dvomi dňami v rozhovore pre televíziu TA3 uviedol, že zdravotný stav predsedu vlády Roberta Fica sa zlepšil. Nevylúčil ani to, že by sa už čoskoro mohol vrátiť do práce. „S postupným nabiehaním na systém by to už koncom augusta mohlo byť na sto percent, ako to bývalo za starých čias,“ dodal. To, či sa Robert Fico zúčastní dnešného podujatia na Devíne, nepotvrdil ani nevylúčil a podotkol, že všetko závisí premiérovho zdravotného stavu. Prezident Peter Pellegrini sa pre televíziu Markíza uviedol: „Mám informáciu, že by mal doraziť. Tak uvidíme. Osobne by sa mal prihovoriť na oslavách."

Ako informoval denník Plus Jeden deň, na mieste sa už pred 20:00 zhromaždili poslanec NR SR Erik Kaliňák, jeho strýko a zároveň minister obrany Robert Kaliňák, ďalej jeho kolegovia z vlády Boris Susko, Jozef Ráž a Richard Takáč. Prišla tiež europoslankyňa Monika Beňová a Katarína Roth Neveďalová, ale aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a bývalý prezident Ivan Gašparovič.

Na hrade Devín sú kvôli bezpečnosti vytvorené dva sektory: jeden pre hostí, druhý pre médiá a verejnosť. Návštevníci môžu do areálu vstúpiť cez bránu z Muránskej ulice pri soche svätého Jána Nepomuckého. Pri vstupe je potrebné dodržiavať pokyny príslušníkov polície a organizátorov.

Program obsahuje diela slovenských autorov v podaní umelcov zo Slovenska. Súčasťou podujatia sú aj krátke dokumenty o živote a diele Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli kresťanskú vieru a vďaka vytvoreniu písma položili základy vzdelanosti, kultúry a rozvoja Slovanov, uviedol úrad vlády pre agentúru TASR.