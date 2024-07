Pre Slovensko je kľúčové posilnenie východného krídla NATO, uviedol prezident Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Pre Slovensko je kľúčové, ako člena východného krídla NATO, aby bola posilnená protivzdušná obrana východného krídla ako takého," povedal. Bidenovo rozhodnutie podľa svojich slov privítal aj vo vzťahu k nedávnym útokom Ruska na území Ukrajiny i tragédií v oblasti civilných obetí.Pellegrini však na summite NATO a aj s ním spojenom Public fóre plánuje hovoriť aj o tom, "aké sú kapacity obranného priemyslu Spojených štátov a Európy ako takej, aby sme plány o celkovej ochrane východného krídla protivzdušnou obranou boli schopní realizovať"."Ďalších niekoľko kusov protivzdušnej obrany na Ukrajinu znamená, že ich nebude dosť pre členské krajiny NATO a Slovensko pravdepodobne naďalej zostane bez efektívnej ochrany vzdušného priestoru," povedal.

Peter Pellegrini zo samitu NATO vo Washingtone (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Potvrdil, že SR sa zúčastní na celkovom balíku NATO pre Ukrajinu v hodnote 40 miliárd dolárov a započíta si tieto výdavky do svojich dvoch percent výdavkov na obranu.Slovensko tiež podľa Pellegriniho "podporuje maximálne integračné úsilie Ukrajiny do Európskej únie a poskytne všetko svoje know-how pri reformách". "Trváme však na texte, ktorý hovorí o budúcom členstve v NATO Ukrajiny, že momentálne je možné túto otázku otvoriť, až keď bude na Ukrajine mier a nebude prebiehať vojnový konflikt," povedal. Dodal, že to tak bude v prípade, ak budú splnené príslušné podmienky a ak sa na tom zhodnú všetky členské krajiny Severoatlantickej aliancie.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Spojené štáty a viacero ďalších krajín NATO pošlú Ukrajine v nadchádzajúcich mesiacoch desiatky systémov protivzdušnej obrany vrátane najmenej štyroch systémov Patriotov Vyplýva to z ich novej dohody, ktorú v utorok ohlásil americký prezident Joe Biden v úvode summitu NATO vo Washingtone.

Public Forum je podujatie, ktorého cieľom je podporiť lepšie porozumenie programu, cieľov a rozhodnutí NATO prostredníctvom dialógu a zapojením rôznych skupín účastníkov, uviedla Severoatlantická aliancia na svojej webovej stránke.