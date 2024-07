Pozreli sme sa na ceny v Chorvátsku: To snáď nemyslia vážne! TOĽKOTO zaplatí štvorčlenná rodina za večeru

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V súčasnosti sa už mnoho Slovákov, ale aj ďalších Európanov chystá na letné dovolenky, ktoré plánovali mesiace dopredu. Deti majú prázdniny, a tak nič nebráni tomu, aby si ľudia išli oddýchnuť k moru. V súčasnej dobe však veľa Slovákov pozerá na peniaze a snažia sa čo najviac ušetriť. Avšak, po tom, ako Chorvátsko vymenilo kuny za eurá, išli ceny za potraviny, ale aj služby mierne hore.

Podľa dovolenkára Denisa sú ceny v niektorých prípadoch, najmä v reštauráciách a baroch, zhruba dvojnásobné, ako v minulosti. Aktuálne sa nachádza na ostrove Pag. "Espresso zhruba 1,5 eura, fľaška nealka 3 eurá, pol litra čapovaného piva 3,3 eura. Trojdecový vínový strik 2,5 eura, aperol spritz 6 eur. V baroch stojí najlacnejší miešaný drink 7,5 eura. Majú aj české pivá - čapovaný Staropramen vyjde 3,9 eura," hovorí dovolenkár. Drahé sú aj destiláty - napríklad tradičný chorvátsky bylinkový likér stojí vyše troch eur. Lacno však nevyjde ani jedlo. Za obľúbené ligne na žaru, teda grilované kalamáre zaplatia v miestnej reštaurácií vyše 16 eur. Vyprážané kalamáre stoja o 2 eurá menej. Za chobotnicu s krémovou omáčkou a zemiakmi zaplatia turisti 24 eur. Teplý šalát s morskými plodmi a mozzarelou vyjde 15 eur, čevapi či pleskavica 14 eur, viedenský rezeň 15 eur. V inej reštaurácii stojí kilo homárov 60 eur, pleskavica v žemli 13 eur, čevapi s hranolkami 12 eur. Špagety carbonara či s ragú vyjdú 11,5 eura, s plodmi mora 14 eur.

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

Ak by sme si to rozmenili na drobné, tak v prípade, ak by sa do miestnej reštaurácie vybrala 4-členná rodina, musela by si pripraviť aspoň 50 eur. Povedzme, že hlava rodiny by si dala čapované pivo za 3,3 eura, k tomu jedlo morski pas na žaru, teda steak zo žraloka za 14,5 eura, mama by si dala aperol spritz za 6 eur a ligne na žaru za 16 eur, jedno dieťa čevapi s hranolkami za 12 eur a druhé špagety s ragú za 11,5 a k tomu obe deti ľadový čaj, dostali by sme sa na cenu 69,3 eura za jednu večeru. Ceny na chorvátskom ostrove sú tak porovnateľné s cenami niektorých podnikov v centre Bratislavy.

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)