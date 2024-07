Mimoriadne desivý nález objavili na jednej z chorvátskych pláží: Tak TOTO by tam nečakal naozaj nikto!

(Zdroj: profimedia.sk)

Na chorvátskej pláži Lipauska v Bibinje, iba 7 km od Zadaru našla žena odhodenú injekciu s ihlou. O prípade informoval chorvátsky Zadarski List. Tento nález prekvapil miestnych obyvateľov, ako aj turistov.

Injekcia mala podľa dostupných informácií ležať hneď vedľa odpadkov ako je cigaretový ohorok alebo kúsky skla. S týmto nálezom sa žena pochválila aj na sociálnej sieti. „Chcela by som vás varovať, keď idete na pláž, pozrite sa skôr, ako si ľahnete na zem. Na pláži Lipauska v Bibinje sme pred pár dňami uvideli ihlu, hneď vedľa cigaretových ohorkov a iných drobností,“ upresnila turistka. A dodala, že medzi kameňmi si ju najskôr vôbec nevšimli.

Na spomínanej pláži údajne trávia už niekoľkú sezónu, no nikdy predtým sa s ničím takým nestretli. Ihlu bezpečne zodvihli, vhodili údajne do nájdenej fľaše a odhodili do odpadkového koša. Chceli tak predísť riziku pre pracovníkov verejných služieb, ktorí vyprázdňujú odpadkové koše.

Tento nález vyvolal pobúrenie aj medzi komentujúcimi, kde sa jedna z turistiek priznala, že tento predmet je celkom bežný a už sa jej to stalo niekoľkokrát. Iní diskutujúci uviedli, že tieto predmety je dobré ohlásiť aj na úradoch. Nález si všimla aj mestská spoločnosť Bibinjac d.o.o., ktorá sa stará o čistotu pláží. Tí uviedli, že aj keď oficiálne oznámenie o tomto konkrétnom náleze zatiaľ nedostali, pláže sú pravidelne čistené, dokonca aj cez víkendy. Napriek tomu sa môže stať, že niekto malý predmet prehliadne. Priznal však, že čoraz častejšie sa stretávajú s konzumáciou drog na verejnosti. Predsedníčka Zadarského združenie pre boj s drogami a pomoc rodinám závislých uviedla, že ihly našli už aj na plážach Borik a Diklo.