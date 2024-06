SaS opäť žiada agroministra Takáča, aby vysvetlil obstarávanie ťažby dreva

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa slov poslanca NR SR za SaS Alojza Hlinu obstarávanie prebiehalo tak, že tri firmy súťažili o tri celky, pričom si dávali pozor na to, aby každý jeden celok vyhrala jedna firma. Bola to podľa neho jednoznačná kartelová dohoda, čo je teraz otázka pre Protimonopolný úrad SR. Súťaž bola v sume 11,5 milióna eur. Cena, za ktorú sa má kalamita spracovávať, bola určená na 30 eur za kubík hmoty, pričom ľudia, ktorí v lese pracujú, dostávajú štandardne 15 až 17 eur za kubík. "Aj poslanci na agrovýbore sa vyjadrili, že to je problém, ktorý treba vysvetliť, a tak sme zaviazali ministra, aby prišiel," povedal Hlina.

archívne video

Boj s lykožrútovou kalamitou na Horehroní pokračuje, tvrdí Richard Takáč (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Minister Takáč a riaditeľ Lesov SR chceli kalamitnú situáciu na Horehroní vysvetliť, no urobili to podľa Hlinu spôsobom, ktorý považuje za urážajúci voči občanom. "O pochybnom obstarávaní pritom nepovedali nič, namiesto toho rozprávali o tom, kto môže za kalamitu a ako sa množí červotoč. Drevo v lese pritom patrí občanom, preto máme ako poslanci povinnosť sa o to zaujímať," dodal Hlina s tým, že celá zákazka je predražená a zaváňa rozkrádaním verejných zdrojov. "Je preto namieste, aby minister aj šéf štátnych lesov prišli vysvetliť, prečo sa rozhodli takto konať," dodal opozičný poslanec na záver.

Hlina kritizuje ťažbu kalamitného dreva

Hlina kritizoval obstarávanie ťažby kalamitného dreva na Horehroní aj minulý týždeň v stredu (12. 6.). Výroky Hlinu o údajných pochybnostiach týkajúcich sa obstarávania ťažby kalamitného dreva na Horehroní sú nepravdivé a zavádzajúce. V reakcii na jeho stredajšie vyjadrenia to v piatok (14. 6.) uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. "Minister (Richard Takáč) poskytne všetky podrobné informácie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie," avizoval v reakcii riaditeľ odboru komunikácie MPRV Pavel Machava.