Práca pre obvineného Dannyho Kollára v Bruseli? Nová europoslankyňa to nevylúčila, Smer má čo vysvetlovať!

BRATISLAVA - Do europarlamentu sa za stranu Smer - SSD dostala aj Judita Laššáková. Tá v uplynulých mesiacoch často spolupracovala s InfoVojnou či s Danielom Bombicom alias Dannym Kollárom, ktorý na Slovensku čelí trestnému stíhaniu a je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Laššáková pritom nevylúčila, že by sa Bombic mohol stať jej spolupracovníkom v EP.

Judita Laššáková dosiahla vo voľbách do Európskeho parlamentu ako nestraníčka za Smer-SSD 87 166 preferenčných krúžkov. S Bruselom už pritom má svoje skúsenosti. Do roku 2022 pôsobila aj ako asistentka europoslanca Miroslava Radačovského, ktorý sa do europarlamentu vo voľbách 2019 dostal na kandidátke ĽSNS. Krátko po zvolení sa však Radačovský od ĽSNS dištancoval a stal sa lídrom novej strany Slovenský patriot. Po odchode od Radačovského bola Laššáková asistentkou maďarskej europoslankyne za Fidesz Lívie Jároki.

Na tlačovej konferencii po voľbách hovorila Laššáková o fantastickom úspechu. Prejavila záujem o členstvo v európskom výbore na ochranu spotrebiteľa. Zameriavať sa chce aj na ústavnoprávne témy. Nevylúčila, že by sa Daniel Bombic, známy ako Danny Kollár, mohol stať jej spolupracovníkom v EP. „Dali ste mi dobrý nápad, určite o tom pouvažujem,“ odpovedala na novinársku otázku, či ho zamestná, ako svojho asistenta.

Trestné stíhanie pre extrémizmus

Daniel Bombic na Slovensku čelí trestnému stíhaniu pre extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie, ohováranie a nebezpečné elektronické obťažovanie a je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Známy konšpirátor sa už dlhú dobu nachádza v Londýne. Britské orgány rozhodujú o jeho vydaní na Slovensko.

Na jeho YouTube kanáli, ktorý mu pred pár dňami zmazali, sa predstavili aj známi politici, napríklad minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý bol za tento svoj krok ostro kritizovaný.

Beňová to vylúčila

Danny Kollar už sa na sociálnej sieti X svojich podporovateľov prostredníctvom hlasovania spýtal, či by mal takúto pozíciu vziať. Líderka eurokandidátky Smeru Monika Beňová ale špekulácie ohľadom Bombica vyvrátila v diskusii pod článkom Denníka N. "Nebude asistentom našich poslankýň a poslancov. Pani Laššáková si nevezme za svojho asistenta Daniela Bombica do Bruselu,“ povedala.