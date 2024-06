Tragický záver pátrania! Emil sa odišiel bicyklovať: Našli ho, žiaľ, neskoro

(Zdroj: FB/Pohotovostný pátrací tím - TN kraj)

Trenčianska polícia včera požiadala o pomoc pri pátraní po 56 ročnom Emilovi z Bolešova. Ten v nedeľu 9.6. 2024 v čase o 8:30 odišiel z domu bicyklovať sa smerom na Ilavu. Odvtedy ho však nikto nevidel. Zúfalá rodina preto žiadala o pomoc s pátraním. Jeho mobilný telefón bol nedostupný.

Do pátrania po Emilovi sa okamžite zapojil aj Pohotovostný pátrací tím, ktorý vyrazil do terénu. "V ranných hodinách sme prijali informáciu o nezvestnosti Emila, ktorý odišiel z domu na bicykli a nepodal o sebe žiadne informácie. Naši členovia z Pohotovostného pátracieho tímu okamžite zareagovali a vyrazili do terénu na pátraciu akciu v spolupráci s Políciou SR a dobrovoľnými hasičmi," poznamenali na sociálnej sieti.

O pár hodín však prišla zdrvujúca správa. Včera krátko pred 15:00 sa Emila podarilo nájsť, žiaľ, neskoro. "Krátko pred 15:00 sa podarilo nezvestného Emila vypátrať, avšak, žiaľ, už bez známok života. Táto tragická situácia nás veľmi mrzí a rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísal na sociálnej sieti Pohotovostný pátrací tím.