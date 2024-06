Pátranie po známom moderátorovi malo tragický koniec: Úrady a rodina potvrdili jeho smrť!

(Zdroj: Getty Images)

Telo našli v nedeľu skoro ráno v hornatej oblasti ostrova neďaleko miesta, kde sa predtým novinár zdržiaval. „S určitosťou je to on," uviedol námestník miestneho starostu Nikitas Grillis. Mosley (67) sa v stredu vydal počas horúčavy na prechádzku popri pobreží, z ktorej sa už nevrátil. Jeho manželka následne upovedomila políciu.

Úrady v piatok zintenzívnili pátranie. Na mieste zasahovala pobrežná stráž aj hasiči. Miestny starosta Eleftherios Papakalodukas informoval, že telo bolo nájdené vďaka videozáznamom zhotoveným z lode pri pobreží. „Analyzovali sme tieto záznamy a bolo jasné, že je to, nanešťastie, Mosley," povedal.

Mosley účinkoval v programoch stanice BBC Trust Me, I'm a Doctor (Ver mi, som lekár) a The One Show, či v programe stanice ITV This Morning. Spopularizoval spôsob stravovania nazývaný diéta 5:2, ktorá zahŕňa prerušované hladovanie, pripomína Reuters. Ostrov Symi má približne 2500 obyvateľov a je súčasťou súostrovia Dodekanisa v Egejskom mori.

Michael Mosley (Zdroj: TASR)