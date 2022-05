Radosť v SaS! Sulíková hovorkyňa sa stala matkou! FOTO malej dcérky, prezradila aj meno

BRATISLAVA – Nie je síce politička, no Katarína Matejková (za slobodna Svrčeková) je už dlhé roky neodmysliteľne spájaná so stranou SaS a jej lídrom Richardom Sulíkom, po boku ktorého ešte donedávna stála aj na ministerstve hospodárstva. Teraz však na nejaký čas pôjdu pracovné povinnosti bokom. Vystriedajú ich tie materské.

Dlhoročná hovorkyňa strany SaS a neskôr rezortu hospodárstva na sociálnej sieti spolu so svojím manželom Ladislavom Matejkom oznámili radostnú správu. „Stali sme sa rodičmi nádhernej dcéry. Nedá sa byť vďačnejší,“ prezradili a dcérku označili za vymodlenú. Dievčatko prišlo na svet 14. mája a šťastní rodičia jej vybrali meno Anetka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Katarína Matejková

Pár sa zosobášil v auguste 2020 a keďže Svrčekovej vyvoleným sa stal trenčiansky krajský predseda liberálov, na svadbe nechýbali ani viaceré známe tváre strany vrátane jej predsedu Richarda Sulíka. Prešlo niekoľko mesiacov a svetu oznámili ďalšiu veľkú novinku, a to očakávanie prvorodeného potomka.

Mladí manželia sa pôvodne snažili držať tehotenstvo v tajnosti, no od istého času sa už rastúce bruško prehliadnuť nedalo. So šťastnou novinou sa preto rozhodli podeliť prostredníctvom sociálnej sieti. "Šťastie je, keď v sebe nosíš celý svet,“ napísala vtedy Sulíková hovorkyňa a pridala fotografiu, z ktorej bola zjavné, že je v druhom stave. „Som presvedčená, že všetko príde vtedy, kedy je najlepší čas a hoci toto koronové obdobie nie je na tehotenstvo najbezpečnejšie, chránime sa a robíme všetko pre to, aby sme boli zdraví," prezradila nám pred pol rokom hovorkyňa.