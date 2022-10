VOĽBY 2022 v Prešovskom kraji ONLINE: V Prešove napokon zvíťazil Oľha, Majerský pokračuje ako župan ďalej

v Prešovskom samosprávnom kraji sa uskutočnili spojené komunálne a župné voľby 2022

volebné miestnosti sa zatvorili o 20.00 h

kandidáti Milan Majerský a Michal Kaliňák zvádzali vo voľbách VÚC veľký boj, no predseda KDH zostáva županom aj naďalej

primátorom Prešova sa stáva František Oľha

Slovensko odvolilo. Sledujte s nami výsledky a reakcie na voľby 2022

Meno nového primátora je známe

2:50 Známi sú aj primátori štyroch miest v kraji, a to:

Ján Ragan vo Vranove nad Topľou (56,55 percenta)

Ľuboš Tomko v Starej Ľubovni (73,77 percenta)

Marcela Ivančová vo Svidníku (48,55 percenta)

Vladislav Višňovský v Medzilaborciach (70,52 percenta)

2:20 Súčasný prešovský mestský poslanec František Oľha sa považuje za víťaza volieb na post primátora mesta v sobotňajších (29. 10.) komunálnych voľbách. Kandidoval za mimoparlamentnú stranu Šanca, ktorej je podpredsedom. Podporili ho tiež strany SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR / František Iván

1:03 Michal Kaliňák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Aliancia) priznal porážku v boji o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na brífingu v Prešove potvrdil, že už telefonoval so znovuzvoleným predsedom kraja Milanom Majerským (KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí) a pogratuloval mu k víťazstvu. Voličom sa zároveň poďakoval za to, že mu odovzdali svoj hlas. "Účasť bola ohromná a myslím si, že aj našou kampaňou sme k tomu prispeli. Či chceme alebo nie, VÚC bude musieť bez ohľadu na tento výsledok riešiť v najbližšej dobe 'potravinové púšte', nájomné byty, zariadenia sociálnych služieb, odpadové hospodárstvo alebo rómsku problematiku. Som vďačný za tých 60.000 alebo 70.000 hlasov, ktoré som získal a myslím si, že je to veľmi solídny výsledok," zhodnotil Kaliňák.

0:54 Poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký (SaS) zrejme skončil ako poslanec v rámci župy. Napísal to na sociálnej sieti.

Gratulujem novozvoleným zástupcom nášho okresu. Mrzí ma, že nebudem môcť pokračovať v práci, ktorú som na župe počas... Posted by Vladimír Ledecký on Saturday, October 29, 2022

0:23 Je sčítaných viac ako 91 % volebných zápisníc. Milan Majerský si tak kráča po jednoznačné víťazstvo, keďže pred Michalom Kaliňákom vedie o takmer 11 %.

Galéria fotiek (29) Zdroj: Topky.sk

0:03 V týchto chvíľach sa ešte čaká na výsledky komunálnych volieb, ktoré budú známe o niekoľko hodín neskôr, keďže sa zrátavali nezávisle od VÚC volieb. Navyše sa bude meniť čas na zimný, čo proces zrátavania hlasov zrejme ešte spomalí.

23:51 Pravdepodobne staronovému županovi Milanovi Majerskému gratuluje aj jeho manželka a europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

23:42 Majerský už verejne ďakuje za prejavenú dôveru aj v statuse. Po sčítaní 86 % hlasov Majerský dosahuje výsledok 41,16 %, za ním je Michal Kaliňák so ziskom 31,47 %, ktorý tak na Majerského už stráca takmer 10 %.

ĎAKUJEM VÁM, že ste dali Prešovskému kraju šancu byť skutočne HRDÝM VÝCHODOM! 🙏 Úprimne si vážim každý jeden hlas!... Posted by Milan Majerský on Saturday, October 29, 2022

23:03 Majerský poskytuje médiám svoje vyhlásenie. "Chcem poďakovať voličom. Tým voličom, ktorí zodpovedne pristúpili k urnám a odovzdali mi hlas. Aj ostatným chcem však odkázať, že moja práca bude pokračovať pre všetkých ľudí. Chcel by som tak, ako uplynulých 5 rokov, našli spoločné slovo pri riešení problémov samosprávneho kraja," povedal Majerský na štábe. Majerský už medzitým po zrátaní takmer 80 % hlasov vedie v porovnaní s Kaliňákom o takmer deväť percent.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

22:52 Zrátaných už je takmer 70 % hlasov. Majerský pomaly potvrdzuje svoj jemný náskok pred Kaliňákom a vedie o vyše štyri percentá.

Galéria fotiek (29) Zdroj: Topky.sk

22:46 Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Michal Kaliňák si myslí, že v spojených samosprávnych voľbách je veľmi dôležitá vysoká účasť. Čím je vyššia, o to je to väčší signál do Bratislavy k politikom, že samospráva je mimoriadne dôveryhodná. Po zatvorení volebných miestností to uviedol v centrále strany Hlas-SD v Prešove. "Od 9. septembra, keď som predstavil na tlačovej besede volebný program, mal som každý deň až do moratória v priemere sedem podujatí denne. Bolo to namáhavé, ale som vďačný za to, že som mohol byť všade možne a v každom okrese niekoľkokrát. Z tohto pohľadu to bolo dobré a dobré to bude nielen za predpokladu, ak svojím volebným programom presvedčím, ale ak som aj vedel prispieť k výrazne vyššej volebnej účasti," uviedol Kaliňák.

Galéria fotiek (29) Michal Kaliňák

Zdroj: archív M.K./FB

22:17 Po 45 % sčítaných hlasov nastáva obrat. Súčasný župan Milan Majerský preberá prvé miesto v predbežných výsledkoch.

Galéria fotiek (29) Zdroj: Topky.sk

22:00 Priebeh volieb bol v Prešovskom kraji pokojný, hoci jednotlivé volebné komisie museli riešiť niekoľko podnetov. Predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Richard Jánoš potvrdil, že nešlo o nič vážne. "Najčastejšie to bolo porušenie moratória, keď napríklad jeden kandidát napriek moratóriu prišiel a zaparkoval s dodávkou priamo pri volebnej miestnosti. Našli sa tiež volebné ťaháky pod plentou a podobne," priblížil s tým, že podnety posunuli štátnej volebnej komisii, ktorá sa nimi bude zaoberať ďalej.

21:54 Majerský začína Kaliňáka dobiehať. Prí sčítaní vyše 30 % hlasov sa na Kaliňáka šéf KDH začína pomaly doťahovať.

Zdroj: Topky.sk

21:32 Kaliňák začína mať aj pri vyše 20-percentnom sčítaní hlasov náskok pred Majerským.

Zdroj: Topky.sk

21:26 Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) verí, že v sobotňajších voľbách uspel so svojím tímom a získal viac hlasov ako jeho protikandidáti. Uviedol to v centrále KDH v Prešove po zatvorení volebných miestností. "Snažil som sa celú kampaň viesť fér. Už len trpezlivo čakám na výsledok, ktorý, pevne verím, bude v náš prospech, pretože nehrám len za seba, ale za celý náš tím, všetkých kandidátov na poslancov, ale aj starostov," skonštatoval Majerský.

Ten vraj sledoval aj niektoré prieskumy, ktoré favorizovali jeho. "Chceli sme, aby bol reálny a ukázal nám, či máme ešte v kampani zabrať. Tento prieskum ma favorizoval, preto som možno trochu pokojnejší, ale výsledky vo volebnej miestnosti môžu byť úplne iné, takže uvidíme," pridal Majerský.

Galéria fotiek (29) Milan Majerský

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

20:57 Podľa Štatistického úradu sa v Prešovskom krají sčítalo 1,89 % zápisníc. Michal Kaliňák zataľ v prípade predsedu na VÚC vedie pred doterajším županom Milanom Majerským o necelých 10 percent. Stále však ide len o prvotné čísla sčítania.

Galéria fotiek (29) Zdroj: Štatistický úrad SR

Galéria fotiek (29) Zdroj: Topky.sk

Výsledky môžete sledovať na tomto linku .

20:00 Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa uzavreli.

19:33 Na odvolenie majú občania Prešovského kraja už iba necelú polhodinu. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 20:00. Najmladšou členkou okrskovej volebnej komisie v Prešove je len 18-ročná Ema Tuptová.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR - Maroš Černý

18:35 Odvolil už aj kandidát na primátora Prešova a bývalý futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ.

Tak priatelia, ja už odvolené mám. Boli ste už aj vy? Teraz nám ostáva už len netrpezlivo čakať na výsledky. Držme si palce! 🤞🏻💌 Posted by Ľuboš Micheľ - Prešov na úrovni on Saturday, October 29, 2022

18:31 Najstaršia členka okrskovej volebnej komisie v Prešove má 83 rokov. Najstaršou členkou okrskovej volebnej komisie v Prešove je 83-ročná Genovéva Turčinová. Naopak, najmladšou členkou je 18-ročná Ema Tuptová. Turčinová bola v komisii už viackrát, vníma to ako spríjemnenie dôchodkového veku. Voliť chodí pravidelne a je podľa nej potrebné, aby ľudia chodili k urnám, ináč potom zbytočne kritizujú. To, že je najstaršou členkou komisie v Prešove, ju prekvapilo. "Vedela som, že patrím medzi staršie, ale že najstaršia, to určite nie,"

16:54 Mestská volebná komisia (MVK) v Prešove sa v sobotu zaoberala viacerými podnetmi týkajúcimi sa možného porušenia volebného moratória. Išlo o zaparkované vozidlá blízko volebných miestností s reklamným polepom jednotlivých kandidátov. Uviedol to zapisovateľ mestskej volebnej komisie (MVK) v Prešove Jozef Smetana, prvý podnet sa týkal zaparkovaného vozidla s reklamným polepom jedného z kandidátov na primátora pred základnou školou v meste. "Tento podnet, podľa informácie podávateľov, bol odstúpený priamo nimi na štátnu volebnú komisiu. Čiže v tomto prípade mestská volebná komisia neprijímala žiadne uznesenie," povedal Smetana.

14:06 Parlamentný poslanec SaS Jozef Kanuščák z mesta Lipany už odvolil. Informoval o tom v statuse na sociálnej sieti.

Tieto voľby sú veľmi dôležité☝️rozhodujete o tom, kto Vás bude zastupovať v najbližších rokoch v meste/obci a na VÚC. Boli ste už voliť? 🙏 ja ďakujem za každý jeden hlas 🙏 Posted by Jozef Kanuščák - kandidát na primátora mesta Lipany a poslanca VUC PSK on Saturday, October 29, 2022

14:01 Polícia v Prešovskom kraji dohliada na pokojný priebeh volieb.

13:02 Poslanec a predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš už odvolil. Urobil tak vo svojom rodnom meste Stará Ľubovňa.

NEPOMÝĽTE SA ‼️ VOLÍME DO 20:00 🕰 ☝🏼 Volebné miestnosti budú otvorené do 20-tej hodiny, teda nie do 22:00, ako sme boli... Posted by Michal Šipoš on Saturday, October 29, 2022

12:55 Volebnú sobotu naplno prežívajú aj pod Tatrami. Voliči sa pred urnami zhromažďujú aj vo Veľkom Slavkove.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

12:37 V prešovskom domove seniorov Náruč volia vo veľkom aj dôchodcovia.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

12:22 V obci Veľký Slavkov neďaleko Popradu je o sobotňajšie voľby veľký záujem. Potvrdila to predsedníčka tamojšej volebnej komisie Viera Zumriková s tým, ľudia chodia priebežne už od rána a viac menej-stále čakajú v rade. "Zatiaľ sú voľby bezproblémové, nikto sa nesťažuje, že musí čakať, zvládame to, aj keď sme sa od rána nezastavili. Účasť máme dobrú, až nad očakávania," zhodnotila predsedníčka. Dodala, že v posledných rokoch sa tam volebná účasť o voľby postupne zvyšuje. Záujem o krajské a obecné voľby však vo Veľkom Slavkove nie je rovnaký, menší počet volebných lístkov tam z pohľadu komisie zatiaľ končí v modrej urne určenej pre vyššie územné celky.

12:00 V najmenšej obci na Slovensku Príkra v okrese Svidník majú 11 voličov. "V dedine je 11 obyvateľov a v komisii sme desiati, takže je to takmer jedna k jednej," povedal jeden z členov volebnej komisie Dušan Harčár. "Čakáme, kto príde voliť, zatiaľ sme mali dvoch a do večera snáď niekto príde, možno takých osem ľudí," uviedol. Je chalupár, nemá v obci trvalý pobyt, preto v sobotu nevolí.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Maroš Černý

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Maroš Černý

11:24 Voliči spod Vysokých Tatier vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky pre komunálne voľby vo volebnom okrsku v priestoroch výstavnej siene Tatranskej galérie.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

10:04 Vo Vysokých Tatrách v sobotu volia obyvatelia napríklad aj v historickej budove Vily Flóra v Starom Smokovci. Dôvodom je rekonštrukcia priestorov mestského úradu, kde v minulosti okrsok číslo 3. sídlil. Predseda volebného okrsku v Starom Smokovci Jozef Pavlík uviedol, že sa museli prispôsobiť menším priestorom, ktoré vo výstavnej sieni Tatranskej galérie aktuálne majú. "Myslím si, že to zatiaľ zvládame, ľudia chodia voliť priebežne už od rána, dá sa povedať, že odhadom už u nás bolo viac ako 60 ľudí," dodal Pavlík.

Galéria fotiek (29) Zdroj: TASR/Adriana Hudecová

9:15 Okresné volebné komisie v Bardejove, Humennom, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou potvrdili, že boli otvorené všetky volebné miestnosti a nezaznamenali žiadne komplikácie.

9:14 V súvislosti s podozrením s manipuláciou s hlasovacími lístkami, ku ktorej malo dôjsť v obci Chminianske Jakubovany počas týždňa, okresná volebná komisia prijala uznesenie a upravila ich. Jeden z balíčkov bol otvorený. "V záujme transparentnosti a zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí sme hlasovacie lístky dodatočne upravili tak, aby ich nebolo možné zameniť s hlasovacími lístkami, ktoré mohli byť prípadne odcudzené. Označili sme ich nad rámec zákona. Dnes ráno, dve hodiny pred začiatkom volieb, sme ich doručili na obecný úrad z Okresného úradu v Prešove," doplnila predsedníčka volebnej komisie Monika Platková.

Galéria fotiek (29) Voľby Nitra

Zdroj: TASR

9:09 V obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov pristúpila prešovská okresná volebná komisia k označeniu hlasovacích lístkov nad rámec zákona. Rovnako tam riešila vzdanie sa členstva v okrskovej volebnej komisii jedného z členov. Zvyšné okresné volebné komisie ani polícia nezaznamenali v Prešovskom kraji problémy v súvislosti so spojenými samosprávnymi voľbami. Potvrdila to polícia a jednotlivé okresné volebné komisie.

7:00 Brány volebných miestností v Prešovskom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať vedúce osobnosti do komunálu a do vyšších územných celkov na najbližšie obdobie.

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách.

6:30 Pozrite si zoznam kandidátov na primátora Prešova. Súčasne s ním sme uverejnili aj zoznam kandidátov na prešovského župana.

6:00 To, ako obstáli v posledných prieskumoch primátori v jednotlivých mestách, si môžete pozrieť nižšie.

Voľby 2022: Rozhodnúť môže aj počmáraný či inak deformovaný hlasovací lístok

Hlas voliča v sobotných spojených voľbách 2022 bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

"Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Hlasuje sa krúžkovaním čísla kandidátov

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov (VÚC) modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.