VIDEO ROZHOVOR Trénerka a tanečnica Adriana: Pole dance nie je striptíz, ale náročná športová disciplína!

Vyštudovala filológiu, latinčinu. Vo svojom obore si po škole nevedela nájsť prácu. Dnes patrí medzi špičku pole dance na Slovensku. Jej úspešný príbeh začal počas materskej dovolenky, keď sa rozhodla hýbať a túžila vyskúšať niečo nezvyčajné. Tvrdou drinou sa po roku vypracovala na inštruktorku a pred siedmymi rokmi si otvorila vlastné štúdio pole dance. V rozhovore sa dozviete:

Čo to pole dance vlastne je,

či sa Adriána Hájková stretáva s predsudkami ľudí,

či je pole dance vhodný aj pre mužov či staršie ročníky,

video

Čo je to vlastne pole dance?

- Ide o svetovo uznanú športovú disciplínu, ktorá je fyzicky veľmi náročná. Je to spojenie gymnastiky a tanca. Zároveň kombinácia ladnosti, flexibilty a sily. Dokonca je podaná žiadosť, aby sa pole dance stal olympijským športom. Verím, že raz bude olympijským športom.

Pre mnohých Slovákov sa pole dance stále spája so striptízom. Stretávate sa stále s predsudkami?

- Ako som už spomenula, vo svete je považovaný za športovú disciplínu. Predovšetkým v Amerike, v Austrálií a v západných krajinách Európy sa tento šport vníma úplne bežne. Dokonca na niektorých vysokých školách v Anglicku je to voliteľný predmet v rámci telesnej výchovy.

A čo Slovensko?

- Posledné tri roky sa pole dance na Slovensku veľmi rozmohol a stal sa populárnym. Väčšina už presne vie, čo je to pole dance. Kedysi ľudia mali skutočne iné vnímanie a spájali si tento druh tanca so striptízom.

Ste profesionálnou trénerkou. Ako dlho sa tomuto športu venujete?

- V podstate od začiatku, kedy pole dance prišiel na Slovensko. Som jednou z prvých „poledanceriek“ v našej krajine. Robím ho vyše 10 rokov.

Prečo práve tento šport?

- Videla som video a veľmi ma to zaujalo. Keď som zistila, že aj v Bratislave sa môže trénovať, neváhala som ani chvíľu. Mám rada nezvyčajné veci. Predovšetkým som chcela robiť niečo, čo v tom čase nebola „masovka“.

Keď ste začali trénovať, boli ste na materskej dovolenke...

- Áno. Mala som dve dcéry. Mladšia mala rok a pol. Povedala som si, že chcem niečo so sebou robiť. A pole dance mi prišiel ako vhodný šport.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív Adriány Hájkovej

Povedzme si úprimne, že pekne to vyzerá, ale je za tým kus driny a tréningov. Išlo vám to hneď?

- Na začiatku mi to vôbec nešlo. Ruky som mala veľmi slabé a nevedela som sa udržať na tyči. Najprv som chodila raz do týždňa, čo bolo také rekreačné... No chcela som vedieť stále viac a viac. Preto som začala s tromi tréningami za týždeň. Keď inštruktorka otehotnela, nastúpila som po roku a pol na jej miesto. Ešte s jednou tanečnicou sme boli najlepšie a obe sme začali učiť.

Kedy ste sa osamostatnili a otvorili vlastné štúdio?

- Bolo to pred siedmymi rokmi.

Trénujete klasický pole dance, potom zvodný exotic, ale aj chair dance. S akou motiváciou chodia k vám ženy trénovať? Robia to pre svojich partnerov alebo pre seba?

- Takmer sto percent žien to robí pre seba, pre svoje telo, aby si zlepšili postavu. Cvičenie vlastnou váhou naozaj krásne formuje postavu. Trénujú sa aj svaly, o ktorých mnohí ani netušia. Klientky sa chcú cítiť lepšie aj psychicky. Aj keď nemusia mať dokonalé telo, naučia sa ho vnímať inak a prijať ho. Začnú sa mať viac rady. Majú vyššie sebavedomie, čo sa viac odráža na ich psychickej pohode a vonkajšom vyžarovaní.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív Adriány Hájkovej

Vediete svoje vlastné štúdio. Trénujete deti, dospelých. Okrem toho večer sama chodíte po vystúpeniach. Ako sa k vám správajú muži po vystúpení? Naznačil vám niekedy nejaký muž, že očakáva od vás niečo viac?

- Vždy sa muži ku mne stavali s rešpektom. Nikdy sa mi nestalo, že by ma niekto po vystúpení obťažoval. Práve naopak. Vzbudzuje to u nich veľký obdiv, ako sa na tyči viem udržať.

Nemali ste aj nápadníkov?

- Nie. Mňa sa muži boja. (Smiech)

Vážne? Prečo sa vás muži boja?

- Ani neviem. Z diaľky vidím, že ma obdivujú, ale nikto sa neodváži prihovoriť. Po vystúpení za mnou chodia väčšinou ženy a pýtajú sa, ako dlho už pole dance robím a kde učím.

Ste jednou z najlepších tanečníc pole dance na Slovensku. Dá sa z toho vyžiť?

- Keď je normálna situácia, tak áno. Pandémia koronavírusu bola pre mňa skutočne náročným obdobím. Ako pre mnohých.

Je pole dance ohraničený vekom? Aké vekové kategórie trénujete?

- Trénujem deti od 7 rokov. Venujem sa aj dospelým ženám, ktoré sa chcú hýbať. Nie je to ohraničené vekom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív Adriány Hájkovej

Môžu prísť aj ženy v dôchodkovom veku a začať tancovať?

- Keď sa na to fyzicky cítia, tak nech sa páči. Trénujem aj ženy okolo päťdesiatky.

Mnohí by si mohli myslieť, že tanec na tyči je určený len pre štíhle osoby...

- Je to naozaj pre každého, kto sa na to cíti. Štíhlejším to môže ísť ľahšie, pretože ide o prácu s vlastnou váhou. Čím menej vážite, tým menej sa dvíhate na rukách. To však neznamená, že plnoštíhle ženy nemôžu robiť pole dance. Môžu.

A čo muži?

- Trénujem aj mužov. Mám dvoch veľmi talentovaných mladých mužov. Jeden z nich má len 17 rokov. Pole dance sa venuje päť rokov. Ten druhý takmer tri roky.