Hložník sa obul do Krajniaka: Podkopávate našu snahu na koniec pandémie! Gól, ale do vlastnej siete

Minister práce v stredu pred vládou povedal, že podľa jeho názoru je diskusia ohľadom povinného očkovania bezpredmetná. A to z dôvodu, že z praxe zo zahraničia je zrejmé, že omikron napáda nielen neočkovaných, ale aj tých, ktorí sa zaočkovať dali. Aj preto povinné očkovanie nepodporuje.

Na slová ministra práce reagoval aj Jakub Hložník, ktorý tvrdí, že jeho výrok je gól. Avšak, do vlastnej siete. „Nejde teraz o plošné povinné očkovanie to je u nás asi skutočne bezpredmetné, keďže veľká časť národa radšej riskne, že skončí na kyslíku či nebodaj umelej ventilácii pľúc než aby „podporila“ farmalobby 40 eurami za vakcínu, veď čo na tom, že liečba s neistým koncom stojí potom aj 40 000 a farmaceutické firmy zarobia oveľa viac,“ upozornil Hložník na sociálnej sieti.

Podľa jeho názoru je hlavným problémom to, že člen vlády prakticky tvrdí, že očkovanie proti variantu omikron nemá zmysel. A pritom sa odvoláva na skúsenosti z európskych krajín, ktoré však majú zvyčajne aspoň 70-percentnú zaočkovanosť, prípadne majú aspoň na 90 percent zaočkovanú rizikovú populáciu ľudí nad 60 rokov a tých s chronickými chorobami. Poukázal na našu situáciu, ktorá je úplne opačná – zaočkovaných je len 48 percent ľudí a v nemocniciach sú plné izby neočkovaných, zomierajúcich dôchodcov na koronavírus.

„Napríklad u nás v nemocnici je "bežné" covid oddelenie plné neočkovaných ľudí nad 65 rokov čo je až nepochopiteľné, že ľudia v rizikovom veku odmietajú očkovanie. Je DOKÁZANÉ, že očkovanie aj v prípade variantu omikron chráni ak nie pred nákazou tak minimálne pred ťažkým priebehom a hlavne úmrtím,“ vysvetlil Hložník, ktorý vyzval Krajniaka, aby svoje tvrdenia podložil nejakými štúdiami. V prípade, ak takými nedisponuje, ho žiada, aby sa zdržal neodborných komentárov k veci, ktorá nie je v jeho kompetencii a ktorej sa vôbec nerozumie. A to z dôvodu, že tým podkopáva snahu odborníkov o ukončenie pandémie. Podľa jeho slov nie je bežné v žiadnej okolitej krajine, aby vládny politik spochybňoval účinok vakcín. Ba naopak, takáto vec je podľa Hložníkovho názoru možná len u nás.

„Všade inde sú aspoň v otázke boja s pandémiou politici jednotní, ale pardon, aby som nebol nespravodlivý, vlastne aj tu sú skoro jednotní, ale v podkopávaní zdravotníkov. My zdravotníci sa teda môžeme aj roztrhnúť, vysvetľovať, zverejňovať dáta, ukazovať ľudom realitu a okrem vlny primitívneho hejtu (voči ktorému nás výkonná moc, prokuratúra a súdy ale absolútne nechránia s tým už máme skúsenosti) našu snahu torpédujú dokonca aj vládni politici,“ hnevá sa Hložník, podľa ktorého môžu byť daní politici radi, že zdravotníci ešte vôbec chcú v takejto atmosfére a podmienkach pracovať.

Sú to práve zdravotníci, ktorí údajne držia krajinu nad vodou a politikov pri moci, pretože, ak by to zabalili, tak by skončili aj oni. Konštatoval, že je načase dodržiavať Zákonník práce, ktorý lekárom prikazuje, koľko hodín nadčasov môžu odrobiť. Už pediater a šéf Zväzu lekárkych odborov Peter Visolajský poukázal na to, že lekári častokrát pre poddimenzovaný personálny stav zdravotníkov ťahajú aj viac nadčasov, ako im zákonník dovoľuje. „P.S aby to zase niekto zle nepochopil, toto nie je propagácia plošného povinného očkovania, iba reakcia na spochybňovanie očkovania v súvislosti s variantom omikron,“ uzavrel s tým, že je načase sa poďakovať aj tým ľuďom, ktorí dodržiavajú opatrenia, správajú sa zodpovedne a dali sa zaočkovať.