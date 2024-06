Tých ŠESŤ obľúbených drinkov by ste si nikdy nemali objednávať v rušnom bare: To vážne ani ten druhý?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Viacero barmanov sa zhodlo na tom, že pripraviť niektoré z obľúbených nápojov môže byť poriadne náročné, a to obzvlášť v prípade, že bar praská vo švíkoch. Týka sa to obzvlášť týchto šesť obľúbených nápojov, informuje portál Ladbible. Ak teda chcete byť ohľaduplní a ušetriť barmanom prácu, radšej si ich v rušných hodinách neobjednávajte.

(Zdroj: Getty Images)

Long Island Iced Tea

Nič sa nevyrovná Long Island Iced Tea, ktorý rozprúdi párty, pretože zmes vodky, tequily, ľahkého rumu, triple secu, ginu a kvapky koly je receptom na dokonalý drink. Zdá sa však, že barmani nemajú z prípravy tohto drinku veľkú radosť. Jamie Robinson, ktorý je bývalým barmanom a v súčasnosti asistentom manažéra pre stravovanie a nápoje v letovisku Outrigger Reef Waikiki Beach Resort, povedal, že v tomto obľúbenom nápoji je príliš veľa ingrediencií a on osobne túto kombináciu nemá rad. „Pravdepodobne si objednáte len jeden alebo dva, ak neplánujete v priebehu večera skončiť na zemi,“ dodal Robinson pre Ladbible.

(Zdroj: Getty Images)

Mojito

Tento nápoj sa skladá z bieleho rumu, cukru, limetkovej šťavy, sódovej vody a mäty. Mojito je nepochybne ideálny letný nápoj, ale ak ste v preplnenom podniku, Robinson hovorí, že by ste si ho nemali objednávať, pretože jeho príprava môže chvíľu trvať. Vysvetlil: „Správne mojito by malo obsahovať ručne rozmixované limetky a mätu, plus akúkoľvek príchuť, ktorú doň pridáte. Je to prinajmenšom práca plná lásky.“

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Getty Images)

White Russian

V dnešnej dobe môžete mať problém nájsť tento nápoj v nápojovom lístku pod názvom White Russian, pretože mnohé podniky ho v súvislosti s inváziou Ruska do susednej krajiny premenovali. Aby ste sa v bare nezaplietli do debaty o svetových záležitostiach a následne nezdržiavali čakanie v rade, mali by ste sa tomuto nápoju radšej vyhnúť. Tento nápoj sa vyrába z vodky, kávového likéru, smotany a ľadu a podáva sa v robustnom staromódnom pohári. Robinson pripomenul, že v baroch sa zvyčajne nenachádza smotana, takže ak chcete byť ohľaduplní, neobjednávajte si White Russian. „Ušetrite barmanovi čas, ktorý strávi hľadaním smotany a tiež aj svoj žalúdok. Miešanie mliečnych výrobkov s čímkoľvek iným, čo by ste v ten večer chceli vypiť, vám nemusí urobiť dobre,“ uviedol Robinson.

(Zdroj: Getty Images)

Čokoľvek s vaječnými bielkami

Ak si plánujete objednať čokoľvek, čo obsahuje vaječné bielky, vedzte, že si z obsluhujúceho urobíte doživotného nepriateľa. Podľa hlavného barmana hotela The Rum House Nicka Jacksona je žiadosť o Amaretto Sour alebo Gin Fizz kardinálnym hriechom, keď miesto, ktoré navštívite, praská vo švíkoch. Krémová pena z vaječného bielka sa totiž nevytvorí sama od seba. Jackson povedal, že príprava koktailov, ktoré obsahujú vaječné bielky, je veľmi prácna a vyžaduje si niekoľko minút prípravy, čo nepochybne donúti zákazníkov za vami podupkávať a poklepávať nohami.

Piña colada

Väčšina ľudí má rada pina coladu, no barmani nie. Mixológovia sa domnievajú, že tento nápoj by mal byť vyhradený výlučne pre ľudí na pláži a nie v rušnom bare v centre mesta. Koktail s rumom, kokosovým krémom a ananásovou šťavou je obľúbený u mnohých, u barmanov však nie. Zach Pace, ktorý je expertom na nápoje v spoločnosti Ten Rooms, pre Ladbible povedal: „Prosím, nenúťte barmana, aby uprostred bláznivej služby zapol mixér.“

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: Getty Images)

Personalizované nápoje

Nikdy by ste nemali uvažovať o tom, že si v preplnenom bare vyžiadate personalizovaný nápoj, ktorý ste si práve vymysleli. Barmani vám vysvetlia, že táto otázka je postrachom ich života a v deviatich prípadoch z desiatich budú vašu objednávku musieť odmietnuť. A ak si predsa len vypýtate niečo neobvyklé, uistite sa, že ste dostatočne konkrétny, aby barman presne vedel, čo si želáte vo svojom nápoji. Mixológ Joshua Lucas z podniku Kiki's v Kalifornii to povedal jednoducho: „Buďte konkrétny, nerobte z toho básničky.“