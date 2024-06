Niektorý tovar nemožno vrátiť predajcovi z hygienických dôvodov: Poznáte podmienky?

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

"Ak pri tovare existuje hygienický dôvod, ale nie je dodaný v zapečatenom obale, môže byť vrátený a výnimka neplatí," spresnila Hekšová. Keďže zmyslom odstúpenia od zmluvy je umožniť spotrebiteľovi overiť si vlastnosti a funkčnosť tovaru, mal by mať spotrebiteľ právo výrobok nielen vybaliť, ale aj vyskúšať.

Podmienka zapečateného obalu je splnená, ak ide o hygienicky utesnený obal, ktorý tovar chráni. "Väčšinou ide o pevne zatavený a vzduchotesný plastový obal," vysvetlila. Funkcia zapečateného obalu je podľa nej dvojaká. Jednak má tovar chrániť a zachovať tak jeho hygienické vlastnosti, a zároveň má funkciu pečate, ktorá znemožňuje ľahké opätovné uzavretie. Vďaka tomu slúži ako ukazovateľ, či došlo k narušeniu spomínaných hygienických vlastností.

Zdôraznila, že podmienka dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nemusí byť v praxi vždy jednoznačná. S interpretáciou pomáha aj Súdny dvor EÚ, ktorý uvádza, že táto výnimka sa uplatní iba vtedy, ak nie je možné rozbalený tovar uviesť znova na trh. Nemožnosť uvedenia na trh po rozbalení musí byť navyše odôvodnená ochranou zdravia či hygienickými dôvodmi.

Čo to znamená v praxi?

"V praxi to znamená, že pokiaľ podnikateľ môže prijať opatrenia, ako napríklad vymeniť silikónové nástavce na štupľové slúchadlá do uší alebo vydezinfikovať matrac či inteligentné hodinky, nemá právo odstúpenie spotrebiteľa odmietnuť," upozornila Hekšová. Navyše Súdny dvor EÚ v rovnakej veci stanovil, že obyčajný kontakt výrobku s holou kožou nie je dostatočným hygienickým dôvodom, ktorý by znemožňoval prijať opatrenia za účelom opätovného predaja.

Z tohto dôvodu sa podľa Hekšovej možno domnievať, že odstúpiť možno od slúchadiel na uši, teda slúchadiel, ktoré sa nezavádzajú do uší. Ďalej možno odstúpiť aj od inteligentných náramkov či hodiniek. Odstúpiť možno tiež od žehličiek na vlasy alebo kulmofénov, pretože opačný záver by znamenal, že nemožno odstúpiť napríklad od pokrývok hlavy, pretože čiapka predsa tiež prichádza do kontaktu s vlasmi.

Naopak, nie je možné odstúpiť od slúchadiel do uší, pokiaľ slúchadlá nemajú vymeniteľné silikónové nástavce, s čím sa možno stretnúť pri kôstkových slúchadlách. "Typickým príkladom, kedy odstúpiť od zmluvy nemožno z hygienických dôvodov, je zubná kefka či kontaktné šošovky, ak bol tento tovar zabalený v zapečatenom obale," dodala Hekšová. dTest je spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu.