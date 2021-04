Nováčikovia v parlamente priznali minulé životy: Pročko zahniezdil v pizzerii, Vetrák sa popýšil zbierkou pozemkov

BRATISLAVA - Verejnosť sa po trochu dlhšom čase konečne mala možnosť oboznámiť sa s majetkovými priznaniami verejných funkcionárov. Tie sú už po tomto víkende známe, no chceli sme nazrieť aj za kúty novopečených poslancov, ktorí vstúpili do politiky až po voľbách v roku 2020. V parlamente je ich po poslednom rozdaní kariet občanmi pomerne dosť a veľa ich nájdeme hlavne v koaličných subjektoch OĽaNO, Sme rodina, či Za ľudí.

Keďže poslanci podávali priznania za rok 2019, kedy ešte neboli zvolení, na zisk vo verejnej funkcii sa pozerať ešte nemôžeme, no zaujímavá je minulosť poslancov.

Jozef Pročko

Doslova prvým na rane je bývalý zabávač a poslanec Jozef Pročko z OĽaNO, ktorý prišiel do parlamentu ako nováčik, aj keď pôsobil už ako obecný poslanec na komunálnej úrovni v Haliči. O Pročkovi je tiež známe, že keď sa stiahol z televíznych obrazoviek, našiel novú záľubu v oblasti gastra, kde podniká. Jeho reštauračné zariadenie Zbrojnica v Haliči je už dobre známe.

Pročko je konateľom tohto zariadenia a tiež konateľom vlastnej spoločnosti Jožo Pročko s.r.o.. Pročko okrem iného priznáva aj byt a záhradu v bratislavskom Starom Meste, pozemok v osade Madačka pri Ábelovej (okres Lučenec) či ubytovacie, reštauračné a fitness priestory v Haliči. Pročko je tiež riaditeľom neziskovej organizácie Jožo Pročko deťom.

Mária Šofranko

O Márií Šofranko, ktorá kandidovala z 1. miesta kandidátky subjektu OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, sa vie len to, že pôsobila ako pedagogička na východe Slovenska. Ani z priznania toho veľmi veľa nevieme. Šofranko priznala len ťarchu v podobe leasingu a isté podielové fondy. Vlastní tiež motorové vozidlo značky Kia z roku výroby 2017.

Romana Tabak

Podobne je to aj pri často medializovanej poslankyni Romane Tabak z klubu OĽaNO, ktorá v priznaní uvádza len vlastníctvo bytu v bratislavskej Dúbravke.

Ján Herák

Už o niečo bohatšie to bolo v prípade poslanca Jána Heráka, ktorý v parlamente zastupuje menšiny. Herák pôsobil ako zamestnanec v Domovskom vzdelávacom centre v Dunajskej Lužnej, ktoré je neziskovou organizáciou a tiež pôsobil v Liečebno-výchovnom sanatóriu.

Počas vykonávania verejnej funkcie pôsobí ako štatutár v občianskom združení Fantázia detí a túto funkciu vykonáva bez nároku na odmenu. Herák si tiež vedie stavebné sporenie a má záväzky v podobe úveru na bývanie (2019) a spotrebného úveru (2016). Uvádza tiež využívanie bytu v Dunajskej Lužnej, časti Jánošíková na účely pre ubytovávanie pre neziskovú organizáciu. Vlastní tiež vozidlo značky Volkswagen z roku 2016.

Michal Šipoš

Hádam najbohatšie majetkové priznanie z poslancov OĽaNO si vedie sám predseda tohto parlamentného klubu Michal Šipoš zo Starej Ľubovne. Ten v tomto meste navyše pôsobil ako mestský poslanec. Šipoš si pred prevzatím poslaneckého mandátu v roku 2019 uvádza samostatne zárobkovú činnosť na svoju osobu a pôsobí tiež ako konateľ v spoločnosti Lublau s.r.o. Vykonáva funkcie v predsedníctve OĽaNO a tiež je predsedom občianskeho združenia Naša Ľubovňa, v obidvoch prípadoch ide o činnosť bez nároku na odmenu.

Šipoš má pomerne obsiahlu kolonku v časti vlastníctva nehnuteľných vecí. Do jeho rúk totiž patrí 6 lesných pozemkov a 10 orných pôd v blízkej obci Legnava. Kombináciu lesného pozemku, ornej pôdy a dokonca aj vodnej plochy vlastní Šipoš aj v neďalekej obci Starina, kde vlastní ešte 3 zvláštne orné pôdy a 2 pozemky s trvalým trávnatým porastom. Šipoš sa však nemá zle ani v prípade jeho rodného mesta. V Starej Ľubovni vlastní 2 rodinné domy, 2 zastavané plochy a nádvoria a ornú pôdu. Čerešničkou na bohatej torte je ešte byt v bratislavskej Petržalke.

Šipoš má tiež obchodný podiel v nešpecifikovanej spoločnosti a 2 hypotekárne úvery (2007, 2018). Užíva motorové vozidlo značky Škoda z roku 2017.

Milan Vetrák

Zle sa rozhodne nemal ani súčasný predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák. Ten priznáva SZČO a je živnostníkom. Názov vykonávania tejto funkcie uviedol ako "JUDr. Milan Vetrák - European law consult (ELCO), keďže pôsobil dlhší čas aj v Bruseli. Vetrák si uvádza predsedníctvo v dozornej rade spoločnosti KSP s.r.o. (odmena vyplácaná do 20. apríla 2020), členstvo v dozornej rade Dopravného podniku Bratislava a.s. (koniec funkcie v roku 2019). Je predsedom občianskeho združenia Právnikov-Lingvistov. Je poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a v mestskej časti Petržalka. Bol tiež predsedom dozornej rady spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., kde mu odmena bola vyplácaná tiež do 20. apríla 2020.

Povenujme sa ale vlastníctvu poslanca Vetráka, ktorý sa rozhodne nemá na čo sťažovať, keďže v obci Veľké Rovné pri Bytči vlastní až 17 pozemkov. Vetrák má vo vlastníctve uvedený aj byt v bratislavskom Lamači, pozemky a spoločné zariadenia a príslušenstvá bytového domu v Petržalke a tiež pozemky v Brezne a v obci Michalová. Vetrák vlastní aj rodinný dom v Piešťanoch.

Petra Hajšelová

Prejdime na ďalší vládny klub - Sme rodina. V ňom pôsobí novopečená poslankyňa NR SR Petra Hajšelová. Tá priznáva účasť v mestskom zastupiteľstve v Prievidzi ako mestská poslankyňa, za čo jej bola vyplácaná aj odmena. Je tiež členkou v "Nadácii Sme rodina, ktorá pomáha - Boris Kollár", kde pôsobí bez nároku na honorár.

Hajšelová tiež priznáva 3-izbový byt v Prievidzi, úspory, pohľadávky a 10-percentný podiel v nešpecifikovanej sro-čke. Užíva osobné vozidlo značky Kia z roku 2011.

Martin Borguľa

Poslanec Martin Borguľa je verejnosti dobre známy aj ako mestský poslanec v Bratislave, neskôr pred voľbami 2020 prešiel do radov Borisa Kollára v Sme rodina. Borguľa priznáva konateľstvo v rumunskej spoločnosti CEE Investment. Vo vlastníctve ďalej priznáva byt v bratislavskom Starom meste. Tiež je vlastníkom automobilu MG z roku 1971, polovičný podiel má aj v zbierke umeleckých diel a starožitností. Borguľa si dokonca do vlastníctva uviedol aj hodinky! Borguľa má tiež vecné bremeno na pozemku v Starom meste od roku 2008.

Juraj Šeliga

Prakticky celý klub Za ľudí sú noví poslanci. Medzi nimi je aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorého verejnosť pozná ako vedúcu postavu z protestov Za slušné Slovensko z roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Šeliga priznáva 2 orné pôdy v jeho bydlisku - v obci Hruštín na Orave. Vo vlastníctve majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty si Šeliga uvádza životné poistenie a bližšie nešpecifikované finančné prostriedky.

Vladimíra Marcinková

Vladimíru Marcinkovú niektorí poznali ešte pred vstupom do parlamentu ako členku tímu exprezidenta Andreja Kisku, ktorý neskôr založil práve stranu Za ľudí a združenie Je nás viac, kde je Marcinková (za slobodna Ledecká) zakladajúcou členkou. Za túto funkciu poberala aj mzdu. Je tiež zakladajúcou členkou organizácie Dvakrát dobre a Náš názor.

Marcinková má vo vlastníctve až 11 orných pôd, ovocného sadu či ostatných plôch v Spišskom Hrhove. V Bratislave tiež vlastní 2 byty v Petržalke a v Starom meste. Marcinková využíva osobné motorové vozidlo značky BMW z roku 2018 a vedie si hypotekárny úver od roku 2015 a spotrebný úver od roku 2017. Marcinková si dokonca do majetkového priznania uviedla aj svadobný dar v podobe finančných prostriedkov z júna 2019.