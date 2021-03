VLÁDNA KRÍZA sa stupňuje: Matovič sa opäť pustil do Sulíka kvôli "detinskej" požiadavke, šéf SaS vracia úder

Politológovia o VLÁDNEJ KRÍZE: Zlyhali takmer všetci! Matovič mal odstúpiť už dávno

16:50 Sas zareagovala na Matovičov status

Aby sme Matovičovi uľahčili odchod z funkcie, ponúka aj Richard Sulík ako zásadný ústupok, že ani on nebude vo vláde, hoci príčinou krízy je výkon funkcie Matoviča a nie Sulíka. „Nie je teda pravda, že dôvodom nedohody sú stále nové a nové požiadavky SaS, SaS má požiadavku len jednu jedinú – odchod Igora Matoviča z vlády. Rovnako nie je pravda, že by dohoda viazla na mojom „egu“, keďže som už z vlády odišiel a dal sľub, že sa do nej nevrátim, ak vládu opustí Igor Matovič. Ako je známe, svoje slovo vždy dodržím,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Strana SaS priznáva, že uvažovať o variante, že Igor Matovič by zotrval vo vláde, bola chyba. „Presun Igora Matoviča zo stoličky premiéra na stoličku vicepremiéra nového vymysleného ministerstva je ako z dažďa pod odkvap. Je zrejmé, že Matovič pri svojej nástojčivej povahe a z dôvodu, že naďalej ostáva šéfom OĽaNO, bude novému premiérovi zasahovať do jeho práce a v podstate naďalej bude manažovať chod vlády,“ hovorí Richard Sulík.

15:50 Igor Matovič zverejnil status s názvom Trochu pravdy do chaosu

Igor Matovič tvrdí, že tri strany sa snažia dohodnúť, ale "predseda jednej strany povýšil svoj vlastný osobný záujem nad záujem svojej strany, nad záujem Slovenska a na základe dodatočne vymyslenej požiadavky, ktorá mu má zabezpečiť stoličku na vláde, vytiahol svoju stranu z koalície a vlády".

Podľa neho Richard Sulík postavil ako zásadnú novú dodatočnú podmienku, že sa do zrekonštruovanej vlády vráti. "Dôvod? Detinský: "Keď tam bude Igor, musím tam byť aj ja."," píše Matovič s tým, že na tejto jednej požiadavke viaznu rokovania už šesť dní.

"Dnes večer sme zvolali z našej strany už posledné stretnutie štyroch strán, ale obávam sa, že Richard Sulík bude stále na svojej stoličke trvať," uviedol Matovič, podľa ktorého im zostane úloha dohodnúť sa na trojkoalícii. Zároveň tvrdí, že jeho záväzok odísť z postu predsedu vlády platí.

14:00 Matovič a Sulík sú vraj zacyklení

"Vnímam to, že predčasné voľby sú katastrofa a ľudsky vám poviem, aj keď by som to ako politik asi nemal hovoriť, že pred tromi rokmi... boli zavraždení dvaja mladí ľudí a teraz na dvoch chlapoch sa to tu ide celé... je to nepochopiteľné, takto málo chýba k dohode a sú zacyklení ako pes, keď si naháňa chvost," vyjadril sa Juraj Šeliga dnes v rozhovore pred novinármi na margo neschopnosti Richarda Sulíka a Igora Matoviča dospieť k dohode.

13:40 Na dohodu podľa Šeligu treba všetkých štyroch.

Juraj Šeliga zo Za ľudí poznamenal, že ak sa to nepodarí, bude potrebné v istom momente povedať, že to nejde. Na otázku, či teda je reálne, že by sa kríza vyriešila odchodom predsedov strán z vlády, reagoval tým, že je to na stole. "Možno, keby pán Sulík ostal na rokovaní včera dlhšie ako 15 minút, možno by sa to dohodlo," podotkol.

13:00 Nádej na štvorkoalíciu podľa Šeligu trvá

V žiadnom scenári riešenia krízy nie je to, že by Igor Matovič pokračoval ako premiér. SaS by mala podať pomocnú ruku rokovaniam, no ústupky by mal spraviť aj premiér. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (Za ľudí). Stále je podľa neho nádej, že by mohla pokračovať štvorkoalícia. Na stole je aj možnosť, že by sa všetci lídri koaličných strán stiahli z vlády.

12:00 Večerné rokovania v SaS

V piatok večer sa na stretnutí v centrále strany SaS okrem ministra financií Eduarda Hegera za OĽaNO a zástupcov strany SaS zišli aj viacerí členovia strany Za ľudí. Informoval portál noviny.sk. Podľa Denníka N predseda Sme rodina Boris Kollár presvedčil Sulíka s Matovičom sadnúť si opäť za jeden rokovací stôl, no opäť to medzi nimi iskrilo a Sulík po pár minútach odišiel.

11:10 SNS vyzýva Fica a Pellegriniho

Mimoparlamentná SNS vyzýva šéfa Smeru-SD Roberta Fica a lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby bezodkladne iniciovali mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR na vyslovenie nedôvery premiérovi. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Na mimoriadnej schôdzi má podľa strany vystúpiť aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, aby poslancom vysvetlila, že Igor Matovič (OĽANO) nemôže byť premiér.

07:30 Po páde vlády riadi štát dosluhujúci kabinet

Po páde vlády riadi štát naďalej tento istý kabinet, a to až do menovania novej garnitúry. Vyplýva to z Ústavy SR, ktorá rieši viacero spôsobov pádu vlády. Jedným je demisia premiéra, po ktorej končí celá vláda, ďalším napríklad vyslovenie nedôvery vláde Národnou radou (NR) SR. Premiér s vládou dávajú demisiu po voľbách, keď nastupuje nová garnitúra. Takto sa kabinety vymenia. Môže ju však dať aj skôr, napríklad pre rôzne kauzy či vyriešenie vládnej krízy. Otázka premiérovej demisie je na stole aj pri súčasnej kríze koalície OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

07:00 Koalícia sa stále nedohodla, scenárov je niekoľko

Ukončenie krízy stojí na Matovičovi, tvrdí SaS

Nové a nové rokovania len traumatizujú spoločnosť, no nevedú k riešeniam, informovala v piatok strana SaS, ktorá sa oficiálnych rokovaní nebude zúčastňovať, až kým Igor Matovič nesplní svoj sľub a nepodá demisiu. „Namiesto toho si však Igor Matovič pre seba vymýšľa novú stoličku a nezmyselný úrad, zatiaľ čo ja som dodržal moje slovo a odišiel z vlády," uviedol predseda Richard Sulík. Podľa neho ide len o ľahko čitateľné lacné chytráctvo. „Moja ponuka odísť z vlády, ak z nej nadobro odíde aj Igor Matovič, stále trvá, pretože som nikdy nebol na svojej stoličke prilepený a ide mi len o to, aby malo Slovensko lepšiu vládu," povedal Sulík. Zároveň vyjadril počudovanie nad vyjadreniami Veroniky Remišovej.

Víkendové rokovania majú byť kľúčové

Ultimátum Richarda Sulíka vypršalo v stredu, vo štvrtok odišli aj zvyšní dvaja ministri za SaS a vládny kabinet má momentálne o šesť ministrov menej. Ešte pred Sulíkovým vyhlásením poslalo OĽaNO stanovisko, v ktorom uviedlo, že šéf liberálov sa rozhodol „povaliť ďalšiu demokratickú vládu“. Sulík s tým nesúhlasí, aj keby jeho strana definitívne odišla, koalícia by mala stále 80 hlasov. SaS aj najmenšia vládna strana trojkoalíciu odmietajú. V pondelok vyprší ultimátum Veroniky Remišovej. Trojkoalícia alebo predčasné voľby sú reálnejšie, než kedykoľvek predtým.

Šéfka Za ľudí po demisii Márie Kolíkovej povedala, že momentálne je na ťahu premiér a štvorkoalícia stojí a padá na Sulíkovi a Matovičovi. Hanbí sa za to, že kríza trvá tak dlho. Potom, ako šéf parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár prerušil schôdzu NR SR, Remišová uviedla, že kríza sa musí vyriešiť do pondelka, schôdza bude totiž pokračovať v utorok. Svojím vyhlásením prekvapil minulý týždeň aj Kollár.

Ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa, z koalície odíde. „Tak predstúpim pred ľudí a poviem, že sa nebudem tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam preč,“ uviedol. Počet scenárov sa zužuje, chaos v nich majú nielen ľudia, ale zdá sa, že aj samotné strany. Napriek tomu padli prvé odvážne tvrdenia, že nová vláda by mohla byť už budúci týždeň. Minister financií a súčasne aj zdravotníctva a školstva Edurad Heger dúfa, že koncom víkendu dôjde koalícia konečne do cieľovej rovinky.

Matovičova demisia je otázna

Heger uviedol, že premiér podá demisiu len vtedy, ak bude dohodnutá rekonštrukcia, mená nových ministrov aj prípadného premiéra. Dovtedy demisiu nepodá. K prezidentke chcú ísť pripravení. O tom, že Matovič sa nateraz demisiu podať nechystá, informovala aj TV Joj. Matovič má počítať s tým, že SaS ani Za ľudí nie sú ochotní podporiť vyslovenie nedôvery vláde. V hnutí OĽANO totiž aktuálne koluje istý list, ktorý vyzýva predsedníctvo hnutia, aby sa jasne vyjadrilo k iniciatíve niektorých poslancov. Tí tvrdohlavo trvajú na zotrvaní Matoviča na stoličke premiéra. Týchto poslancov može byť až 15.