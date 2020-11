Pellegrini o rozhovore s Jankovskou: Spávam pokojne, nežiadal som ju, aby pomáhala Kočnerovi

"Nie som si vedomý, že by som to s ňou nejako rozoberal," povedal vo štvrtok novinárom. Ak je pravda, že sa snažila ovplyvňovať rozhodnutie súdu, je to podľa neho zlé a ide o trestný čin. Pellegrini tvrdí, že spáva pokojne, pretože ju k ničomu takému nikdy nepovzbudzoval."Môžem všetkých uistiť, že ja som ju určite nepovzbudzoval, nežiadal ani nechcel, aby riešila niečo v prospech Mariana Kočnera," deklaroval vo štvrtok pred novinármi. Ak sa však snažila Monika Jankovská ovplyvňovať rozhodnutie súdu, považuje to za nesprávne. "Ak to robila, určite páchala trestnú činnosť," dodal. Uviedol tiež, že sa určite viackrát stretli na oficiálnych pracovných rokovaniach. Nepamätá si však obsah všetkých rozhovorov.

Ako premiér chcel podľa vlastných slov robiť všetko pre to, aby spravodlivosť platila pre všetkých rovnako. Doplnil, že v centrále Smeru-SD nikdy nestretol ani Norberta Bödöra Poznamenal, že aj vzhľadom na vzťahy s vedením Smeru-SD nebol pri všetkých rozhovoroch, čo spätne hodnotí pozitívne.

Monika Jankovská sa v stredu (25. 11.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priznala k svojej trestnej činnosti. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Zároveň sa podrobne vyjadrovala aj k osobám, ktoré súvisia s jednotlivými obvineniami, medzi nimi aj k podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.

Ak sa Monika Jankovská priznala, musí niesť zodpovednosť, tvrdí Raši

Pokiaľ sa bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská priznala a je pravda to, čo sa medializovalo, musí niesť zodpovednosť a zrejme nebola dobrou politickou nomináciou. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD Richard Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. Erik Tomáš (nezaradený) doplnil, že expremiér Robert Fico (Smer-SD) zrejme, vzhľadom na svoju funkciu, s Monikou Jankovskou mal oficiálne rokovania, nebol však svedkom rozhovorov o Marianovi Kočnerovi. Dodal, že na Úrade vlády za čias Fica, či v centrále Smeru-SD, nikdy nestretol ani Norberta Bödöra.

"Nevieme, čo Monika Jankovská vypovedala, ale pokiaľ sa ku svojim skutkom priznala, a to čo sa medializuje bude pravdou, musí niesť za to zodpovednosť," zdôraznil Raši. Pripomenul, že akcia búrka, počas ktorej ju zadržali, bola rozpracovaná ešte za vlády Petra Pellegriniho, pričom bola v tom období Monika Jankovská aj vzatá do väzby. "Aj toto vylučuje akékoľvek pochybnosti," poznamenal. Pri bývalej štátnej tajomníčke podľa jeho slov zrejme išlo o zlyhanie vo vysokej funkcii.

Na otázku, či by mohol mať Smer-SD záujem riešiť veci v prospech Mariana Kočnera, napríklad kauzu televíznych zmeniek na súde, odpovedal Raši tým, že pri žiadnom takomto rokovaní nikdy nebol. Nemyslí si ani, že by takéto rokovanie absolvoval niektorý poslanec pôsobiaci v Hlase-SD. Tomáš dodal, že zatiaľ nie je potvrdené, čo všetko Monika J. povedala pri výsluchu. Podotkol, že zatiaľ nebolo medializované, že by niekto vypovedal aj o ďalšom politikovi v trestnoprávnej rovine. Žiada preto verejnosť, aby nehádzali všetkých politikov do jedného vreca.