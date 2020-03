Neskutočne smutný príbeh spod Tatier: Hasič Tomáš tragicky zahynul, zostala po ňom malá dcérka

POPRAD - Život píše rôzne scenáre. V čase, keď celý svet aj našu krajinu sužuje koronavírus, sa však jedna zo slovenských rodín musí vyrovnať s iným, no mimoriadne silným úderom. Medzi živými už nie je ich milovaný Tomáš. Život mladého muža vyhasol pri dopravnej nehode. Tú mal zaviniť opitý šofér.

Bol 25. marec, keď do auta, ktoré šoféroval Tomáš, narazil opitý vodič. Ako informovala televízia JOJ nafúkal až jeden a pol promile a sudca ho už poslal do väzby.

Všetci sa však modlili najmä za to, aby sa šikovný hasič pozviechal zo zranení, ktoré utrpel. Snáď najviac verila jeho priateľka Dagmar. Dvojici sa len pred siedmimi mesiacmi narodila dcérka Amélia. Bohužiaľ, mladý hasič svoj najťažší boj prehral po piatich dňoch. Naposledy vydýchol 30. marca.

Zo slov, ktoré na sociálnej sieti zverejnili Tomášovi kamaráti z Dobrovoľného hasičského zboru Spišský Štvrtok, trhá srdce. "Keď tvoj život naberie poriadny zmysel, doma vychovávaš dcérku, máš priateľku, ktorú miluješ, opitý vodič ti skríži cestu a je po všetkom," znelo v jednom z príspevkov.

Pomoc Tomášovej rodine

Ako ďalej priblížili hasiči, Tomáš bol živnostník, pracoval ako kuriér. Založil si rodinu, jeho manželka je aktuálne na materskej dovolenke. Nik nerátal s tým, že ich šťastie sa pretne tak skoro. Tomáš navyše pomáhal aj svojmu bratovi, ktorý je odkázaný na invalidný vozík. "Keďže prišli o hlavný zdroj ich príjmu, budú potrebovať pomoc našu, vašu a pomoc širokej verejnosti," napísali dobrovoľní hasiči.

Na pláne je teda zbierka, ktorá by zronenej rodine mohla pomôcť prekonať náročné obdobie. "Zaslúžia si pekný a dôstojný život tak, ako by sa o nich postaral Tomáško," uviedli blízki zosnulého. Pomôcť, hoci aj malou sumou, budete môcť aj vy. Správu budeme aktualizovať ohľadom podrobností o zbierke. Tá by mala byť spustená už v najbližších dňoch.