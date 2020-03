KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko má 72 prípadov: U jednej rodiny dieťaťa zo škôlky potvrdili nákazu

na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 72 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

v pondelok potvrdili 11 prípadov, pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec

každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

11:55 Učiteľka z Materskej školy Velehradská v Bratislave má negatívne výsledky.

Informoval o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.

11:45 Sabinov vyzýva spoločenstvá vlastníkov bytov k dezinfekcii

Mesto Sabinov vyzýva spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a ďalších správcov bytov na území mesta, aby zabezpečili každodennú dezinfekciu kľučiek, zábradlí, výťahov a ďalších spoločných priestorov, v ktorých dochádza k častému pohybu občanov. Cieľom je zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Radnica o tom informuje na svojej webstránke. Zároveň obchodným prevádzkam, vrátane bytov odporúča, aby nepoužívali klimatizáciu alebo vzduchotechniku.

11:34 Ľudia v Nových Zámkoch počas víkendu opekali, hrali futbal aj basketbal, cvičili

Mestská polícia v Nových Zámkoch od piatka (13. 3.) v denných aj nočných hodinách kontroluje dodržiavanie preventívnych opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ako aj Ústredným krízovým štábom SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Zatiaľ čo kaviarne či pohostinstvá zostali počas uplynulého víkendu väčšinou zatvorené, niektorí ľudia v skupinkách opekali alebo športovali.

11:30 Mestské lesy v Bratislave žiadajú návštevníkov bratislavského lesoparku, aby dodržiavali dostatočný odstup aspoň dva metre od ostatných ľudí, chodievali sami či v prípade rodín v malých skupinách. Celý článok si prečítate TU >>

Zdroj: Maarty

11:28 Komárňanská radnica sa chce počas mimoriadneho stavu postarať o osamelých a nevládnych ľudí. Mesto im chce pomôcť predovšetkým s nákupom základných potrieb. Ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc, sa môžu sami telefonicky nahlásiť na mestskom úrade.

11:26 Nemocnica Zlaté Moravce prijala opatrenia týkajúce sa chodu zariadenia

Nemocnica Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijala mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a jej chodu. Od utorka (17. 3.) je pri hlavnom vstupe umiestnená informačná tabuľa, ktorá zakazuje vstup do nemocnice nepovoleným osobám počas trvania chrípkovej epidémie, ako aj informácia o kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na druhom poschodí v budove Laboratórnej medicíny. „Pri vstupe do areálu je pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, ktorej súčasťou je zlatomoravecká nemocnica.

11:23 Polícia opäť dementuje informáciu, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, o uzatváraní Bratislavy v súvislosti s koronavírusom. Ako na sociálnej sieti uviedla bratislavská krajská polícia, rozsiahle kolóny nákladných vozidiel, ktoré sa tvoria na bratislavskom obchvate v smere do mesta, súvisia s uzatvorením štátnych hraníc Maďarska so Slovenskou republikou pre všetkých cudzincov a s tým spojených kontrol na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka.

11:21 V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica sa aj napriek zákazu v súvislosti s pandémiou slúžila v nedeľu 15. marca omša v kostole. Prípad preverovali aj policajti. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, hliadka zistila, že na mieste sa uskutočnila takzvaná súkromná kňazská omša.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

11:18 Aktuálne zasadá krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Zdroj: TASR - Michal Svítok

11:15 Zriadilo sa ľahko zapamätateľné telefónne číslo

Zriadilo sa ľahko zapamätateľné, bezplatné telefónne číslo *0123, ktoré smeruje hovory na infolinku 0800 221 234 Národného centra zdravotníckych informácií pre koronavírusové ochorenie. Okrem toho je bezplatná aj Star Phone aplikácia, ktorá uľahčuje prístup k všeobecným informáciám a dôležitým číslam a je dostupná v Apple Store (pre iOS) a Google Play (pre Android).

11:13 Prijímanie žiadostí o licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je pozastavené

Prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie je pozastavené. Platí taktiež pozastavenie vykonávania a určovania skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok. Vyplýva to z opatrení, ktoré aktuálne platia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR aj na úseku súkromných bezpečnostných služieb. Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, opatrenia platia do odvolania.

11:11 Zásobovanie má v prípade uzavretých hraníc výnimku

Zásobovanie tovarom má v prípade hraníc uzavretých pre hrozbu koronavírusu výnimku. Opakovane to zdôrazňuje ministerstvo vnútra aj policajný zbor. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte vo štvrtok 12. marca po zasadnutí ústredného krízového štábu zdôraznil, že vláda urobí všetko pre to, aby fabriky na Slovensku mohli fungovať a aby mohli byť zásobované.„Najhoršie, čo by bolo možné urobiť, je ešte ohroziť aj ako tak fungujúcu ekonomiku," povedal Pellegrini. Nákladná doprava je preto povolená na vnútroštátnych i medzinárodných trasách, dočasne boli dokonca zrušené nočné a nedeľné obmedzenia pre jazdu kamiónov. „Vodiči kamiónov však musia byť vybavení ochrannými pomôckami," zdôrazňuje rezort vnútra.

Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

11:10 V uliciach Šale už začali dobrovoľníci z radov mestských poslancov rozdávať prvé ochranné rúška. Radnica ich začala distribuovať obyvateľom mesta, ktorí si ich doteraz nemali možnosť zaobstarať.

11:08 Výstavba diaľničných úsekov zatiaľ pre koronavírus nemusela byť prerušená

Na žiadnom diaľničnom úseku vo výstavbe zatiaľ pre situáciu okolo šírenia nového koronavírusu nemusela byť prerušená činnosť a práce ďalej pokračujú. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zároveň vydala usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia nákazy. Informujú o tom diaľničiari na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Národná diaľničná spoločnosť

11:05 Na základe posledných opatrení vlády SR o zákaze prevádzkovania taxislužieb na prevoz ľudí, služba Bolt pozastavila prevádzku na celom Slovensku. Informoval o tom regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú Európu Roman Sysel v utorok (17. 3.). Taxíky spoločnosti nepremávajú od pondelka 16. marca.

Zdroj: Getty Images

11:02 Mesto Bratislava zrušilo pre riziko šírenia nového koronavírusu marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva. To bolo plánované na 26. marca. Ďalší postup bude podľa magistrátu závisieť od vývoja situácie. Potvrdil to hovorca Bratislavy Peter Bubla.

11:00 Internáty UKF aj naďalej poskytujú zahraničným študentom ubytovanie

Všetci sa však musia zaregistrovať na vrátnici príslušného študentského domova a majú zákaz návštev až do odvolania. Tí študenti, ktorí boli v zahraničí, sú povinní podrobiť sa povinnej 14-dňovej karanténe a nahlásiť túto skutočnosť riaditeľovi internátu.

10:58 Na bratislavskom obchvate sa tvoria kolóny z dôvodu uzavretia hraníc

Na bratislavskom obchvate v smere do mesta sa tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel z dôvodu uzavretia štátnych hraníc Maďarska so SR. Hranice sú uzavreté pre všetkých cudzincov a na maďarskej strane hraničného priechodu Čunovo – Rajka sa vykonávajú kontroly. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR.

Ilustračné foto Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

"Aby nedošlo k úplnému upchatiu obchvatu Bratislavy, nákladné vozidlá sú odstavované na diaľnici D1 v smere od Trnavy približne na úrovni Zlatých pieskov a takisto na diaľnici D2 v smere od Malaciek, približne na úrovni Lamača," uviedla polícia. Dodala, že nákladná doprava bude púšťaná postupne s ohľadom na aktuálnu situáciu v cestnej premávke. Polícia SR v tejto súvislosti žiada najmä vodičov kamiónov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a rešpektovali pokyny policajtov, prípadne na prejazd využili podľa možnosti iné trasy.

10:54 Zabezpečenie šitia a distribúcie ochranných rúšok je jedným z opatrení, ktoré s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu prijal krízový štáb mesta Lučenec. Podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej rúška od začiatku týždňa šijú miestne krajčírky.

10:52 Špecializovaný trestný súd zrušil všetky marcové pojednávania

Špecializovaný trestný súd zrušil pre momentálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom všetky termíny hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí, ktoré boli vytýčené do 31.marca. Ako ďalej informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, všetkým zamestnancom súdu bola umožnená práca z domu do 31. marca takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky Špecializovaného trestného súdu. „Vo väzobných trestných veciach a v úkonoch prípravného konania súd plní svoje úlohy v nezmenenom režime. Doba podateľne súdu bola upravená pre verejnosť od 09:00 do 12:00,“ dodala.

10:45 Vo zvolenskom Continentali výroba zatiaľ pokračuje, krízový štáb zasadá denne

V spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. (CASS) vo Zvolene v súvislosti s aktuálnou pandémiou denne zasadá krízový štáb, ktorý zavádza opatrenia a vyhodnocuje ich účinnosť. Ako informovala personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická, vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť, ktorú má voči zamestnancom v zabezpečení životnosti závodu aj v budúcnosti. „Zároveň máme záväzky aj voči našim zákazníkom. Preto, kým to bude možné, nebudeme prerušovať výrobu,“ uviedla riaditeľka s tým, že situácia sa neustále dramaticky mení a musia sa pripraviť na všetky scenáre.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

10:40 U jednej rodiny dieťaťa zo škôlky v bratislavskom Ružinove sa potvrdila nákaza koronavírusom

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren. "Bohužiaľ som sa dozvedel o prvej rodine dieťaťa z MŠ Palkovičova, ktorá bola celá (otec, mama, dieťa) pozitívne testovaná na koronavírus. Majú sa našťastie dobre, je to však prvý náznak toho, že sa choroba mohla rozšíriť aj mimo okruh našich zamestnancov," uviedol starosta Ružinova a zároveň informoval o niekoľkých negatívnych testoch na koronavírus u detí z MŠ Palkovičova.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

10:29 Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi

Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.

10:24 Ľudia voľno nemajú využívať na návštevy úradov, upozorňuje polícia

Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením dokladov.

10:15 Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi. Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.

9:50 Slováci sa riadia odporúčaniami a vítajú preventívne opatrenia. Starší ľudia nevedia posúdiť stupeň ohrozenia, ukázal prieskum >>

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

9:47 Banskobystrický kraj poskytne internáty pre zriadenie karanténnych centier

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poskytne štyri internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe pre hrozbu šírenia koronavírusu. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, prioritne sem budú umiestňovať rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.

Krajská samospráva bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. „Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné,“ doplnila vedúca.

9:45 Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu. V súvislosti so šírením nového koronavírusu to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

9:40 Pri odbere vzoriek mobilným zariadením od pacienta podozrivého na ochorenie na koronavírus pomáhajú aj hasiči. Následne prebieha dezinfekcia.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

9:32 Slovenskí pekári a mlynári sú vyťažení

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu evidujú slovenskí pekári 40 - 50-percentný nárast dopytu po svojich výrobkoch. Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí už dnes hlásia, že majú málo ľudí na balenie múk. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov zároveň navrhuje vláde zavedenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, a to v celom distribučnom reťazci - u výrobcov, dodávateľov i obchodníkov. “Nechceme, aby sa táto situácia zneužívala,” uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

9:23 Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi

Mesto Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi, ktorí patria v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 k najviac ohrozeným skupinám. "V meste aktuálne žije viac ako 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť neodkladnú záležitosť na úrade, alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom okolí, v susedstve takýchto starých ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj povzbudzujúce. Napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Podotkol, že všeobecne sa odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, najmä osamelo žijúcich.

9:20 Riešenie vyplácať dávky s asistenciou polície a armády je neľudské, tvrdí Ravasz

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) je nespokojný s tým, že ústredný krízový štáb v pondelok (16. 3.) nepristúpil na riešenie vyplácania sociálnych dávok prostredníctvom mobilnej pošty, ktorú spolu s neziskovými organizáciami navrhoval ako spôsob obmedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom. "Riešenie, ktoré krízový štáb prijal, považujeme za neľudské a neviem sa s ním stotožniť," uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že na výplatu sociálnych dávok pre členov marginalizovaných rómskych komunít budú na poštách dohliadať bezpečnostné zložky, niekde i vojaci.

9:00 Pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch v Bratislave postavili špeciálny stan, v ktorom sa robia testy na nový koronavírus, Špeciálny stan má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí by mohli byť podozriví na nový koronavírus, nevošli do nemocnice. Vypomáhajú aj vojaci.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

8:55 Ministerstvo vnútra nakúpilo rúška za 2,5 milióna eur

Ministerstvo vnútra (MV) zakúpilo milión kusov antibakteriálnych rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, celkové náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 2 520 000 eur aj s DPH. Rúška má do Ústredného skladu MV SR v Slovenskej Ľupči dodať spoločnosť Fintex s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. „Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čiastkových dodávkach do 30. júna 2020,“ uvádza sa v zmluve.

8:45 Vytvorenie "červenej zóny" v nemocnici v Považskej Bystrici je prakticky nemožné, tvrdí riaditeľ

Vytvorenie tzv. červenej zóny, ktorá by bola odčlenená od ostatných častí nemocnice, je v prípade Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici prakticky nemožné. Povedal to riaditeľ nemocnice Igor Steiner. „Predstava je taká, že časť zdravotníckeho zariadenia má byť upravená tak, že budú oddelení infekční pacienti od neinfekčných. U nás je to riešiť veľmi ťažko, lebo my sme nemocnica, ktorá nemá technické usporiadanie v zmysle jedného vchodu, máme niekoľko desiatok vchodov, takže hľadáme alternatívy. Vyriešime to tak, že sa nebude dať pohybovať z jedného vchodu do druhého, čiže ten, kto vojde do detskej polikliniky, sa nedostane ďalej, rovnako to bude v poliklinike dospelých či ostatných pavilónoch. Tým zamedzíme presúvaniu ľudí a pacientov po celej nemocnici,“ informoval Steiner.

8:40 Pred bojnickou NsP postavili stan, bude slúžiť ako filtračná zóna pre pacientov

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie nového koronavírusu. "Od utorka bude zdravotnícky personál v stane merať teplotu prichádzajúcim pacientom, odoberať základnú cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a zbierať podpísané čestné vyhlásenie pacienta," informovala ďalej nemocnica na svojej stránke na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Od stredy 18. marca budú v stane merať telesnú teplotu aj zamestnancom nemocnice. "Krízový štáb sa pre tento krok rozhodol preto, aby zabránil možnému hroziacemu riziku rozšírenia nového koronavírusu v priestoroch nemocnice," dodala bojnická nemocnica.

8:35 58 zamestnancov nemocnice v Prievidzi je v karanténe, 27 zdravotníkov na Kramároch

V preventívnej karanténe je od pondelka (16. 3.) 58 zamestnancov NsP Prievidza, z toho 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. Nariadili im ju po tom, ako cez uplynulý víkend žena, ktorá bola v nemocnici od začiatku marca niekoľkokrát, priznala, že sa stretávala so svojou dcérou pracujúcou v Rakúsku. Žene odobrali vzorky na test prítomnosti nového koronavírusu, výsledky by mali byť známe v stredu.

Dvadsaťsedem zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice na Kramároch je tiež v karanténe. Stalo sa tak po tom, ako lekár po návrate zo zahraničia, a predtým ako mal vyhodnotený pozitívny test, operoval pacienta. Informovala o tom Eva Kaliská, hovorkyňa nemocnice na Kramároch. Nemocnica hneď po tejto udalosti prijala bezpečnostné opatrenia vedúce k ochrane personálu a pacientov

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.