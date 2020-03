KORONAVÍRUS Richter chce na vláde hovoriť o možnostiach opakovaného čerpania OČR

BRATISLAVA - Ak by sa nútené voľno pre školy malo predĺžiť, ministerstvo práce chce s vládou hovoriť o možnostiach, aby neboli rodičia zaťažení byrokraciou, ak budú potrebovať opakovane čerpať ošetrovné (OČR). Avizoval to minister práce Ján Richter (Smer-SD) v utorok na tlačovej konferencii.

Minister práce chce v stredu (18. 3.) na vláde o predlžovaní OČR hovoriť. "Sociálna poisťovňa (SP) pripravila materiály. Ak by došlo k tomu, že by sa nútené školské voľno malo predlžovať, je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme rodičov nezaťažili ďalšími administratívnymi úkonmi zvlášť v čase, keď je záujem, aby ten styk so SP bol čo najviac obmedzený," uviedol Richter.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny (Smer-SD) potvrdil, že v súčasnosti môžu rodičia žiadať opakovane o ošetrovné. Týka sa to tých, ktorých deti museli pre zatvorenie škôl a škôlok zostať doma. Majú čakať, kým im vyprší prvé ošetrovné a následne žiadať o nové. "Taký je súčasný stav, je to pre nás veľmi zaťažujúce, a keď necháme súčasný stav, tak skolabujeme. Nemôžeme znovu prehodnotiť 400.000 rozhodnutí a je to aj nelogické," uviedol Vážny. Pevne verí, že keď skončí lehota, počas ktorej sú školy zatvorené, SP už bude mať pripravené kroky, aby nemuseli rodičia opakovane podávať žiadosti. "Budeme kopírovať vyšší orgán, ktorý zatvoril či už školu alebo škôlku a nebude nutné si to predlžovať. Iba vtedy bude treba zmenu, keď prvých 14 dní bude jeden rodič a druhých 14 dní druhý rodič," doplnil Vážny.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou nového koronavírusu SP rozhodla, že prizná OČR pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Nárok na ošetrovné vznikne iba osobe, ktorá je aktuálne nemocensky poistená (zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba), prípadne jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou vzniku nároku na je v prípade zamestnanca absencia príjmu a v prípade povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správne výške. Dobrovoľne nemocensky poistené osoby musia splniť aj podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Ošetrovné sa poskytuje v jednom prípade, teda pri jednom uzatvorení zariadenia najviac 10 kalendárnych dní. V prípade opakovaného uzatvorenia zariadenia ide vždy o nový prípad, teda OČR možno pri ďalšom uzatvorení zariadenia poskytnúť opäť najviac 10 kalendárnych dní.