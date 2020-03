Stavbu mosta medzi Komárnom a Komáromom nezastavíme, hovorí maďarský minister zahraničia

BUDAPEŠŤ - Maďarsko a Slovenská republika nezastavia výstavbu nového dunajského mosta, ktorý bude spájať severomaďarské mesto Komárom s Komárnom na slovenskej strane. Vyhlásil to v pondelok v Budapešti minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Podľa agentúry MTI šéf diplomacie v parlamente povedal, že s vicepremiérom a ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom sa dohodli, že výstavbu tohto cestného mosta nezastavia, ale urobia všetko pre to, aby ho mohli ešte tento rok odovzdať do užívania.

Stavbári nasadili posledný segment nového cezhraničného mosta medzi Komáromom a Komárnom vlani 3. decembra, čím prepojili pravý breh Dunaja s ľavým. Most mal byť - vrátane odovzdania a prevzatia - ukončený pôvodne do 31. mája a najneskôr do 30. júna ho chceli otvoriť pre premávku.

Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur.

Szijjártó tiež pripomenul, že so Sulíkom sa dohodli aj na otvorení ďalších slovensko-maďarských cestných hraničných priechodov zatvorených pre epidemiologickú situáciu, aby občania oboch krajín v prihraničnom pásme mohli kontrolovaným spôsobom prekračovať hranice za prácou a bol zabezpečený aj voľný pohyb tovaru. V súčasnosti funguje osem hraničných priechodov medzi SR a Maďarskom, v utorok k nim pribudne priechod Šiatorská Bukovinka – Somoskőújfalu.