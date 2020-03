KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko má 72 prípadov: Pri nemocniciach stavajú stany, pomáhajú aj vojaci

na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 72 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

v pondelok potvrdili 11 prípadov, pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec

každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

10:29 Trojica Prievidžaniek spustila aktivitu pod názvom Uši rúško susedovi

Ochranné pomôcky v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu šije jedna z nich, ďalšie dve riešia logistiku. Rúška šijú i ďalšie tri dobrovoľníčky. Distribuovať ich budú najskôr najzraniteľnejším a aj tým, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s väčším počtom ľudí.

10:24 Ľudia voľno nemajú využívať na návštevy úradov, upozorňuje polícia

Policajti neustále upozorňujú ľudí, aby v súvislosti s pandémiou rešpektovali mimoriadnu situáciu a nechodili na úrady. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, ľudia sú však nepoučiteľní a postupne sa zhromažďovali napríklad aj pred púchovským oddelením dokladov.

9:50 Slováci sa riadia odporúčaniami a vítajú preventívne opatrenia. Starší ľudia nevedia posúdiť stupeň ohrozenia, ukázal prieskum >>

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

9:47 Banskobystrický kraj poskytne internáty pre zriadenie karanténnych centier

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poskytne štyri internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe pre hrozbu šírenia koronavírusu. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, prioritne sem budú umiestňovať rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.

Krajská samospráva bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. „Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné,“ doplnila vedúca.

9:45 Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu. V súvislosti so šírením nového koronavírusu to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

9:40 Pri odbere vzoriek mobilným zariadením od pacienta podozrivého na ochorenie na koronavírus pomáhajú aj hasiči. Následne prebieha dezinfekcia.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

9:32 Slovenskí pekári a mlynári sú vyťažení

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov koronavírusu evidujú slovenskí pekári 40 - 50-percentný nárast dopytu po svojich výrobkoch. Zvýšený záujem pociťujú aj mlynári, ktorí už dnes hlásia, že majú málo ľudí na balenie múk. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov zároveň navrhuje vláde zavedenie cenového moratória na suroviny a obalový materiál, a to v celom distribučnom reťazci - u výrobcov, dodávateľov i obchodníkov. “Nechceme, aby sa táto situácia zneužívala,” uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

9:23 Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi

Mesto Žilina vyzýva obyvateľov, aby prejavili spolupatričnosť so seniormi, ktorí patria v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19 k najviac ohrozeným skupinám. "V meste aktuálne žije viac ako 20.000 seniorov nad 60 rokov a starších. Mnohým z nich pomáha najbližšia rodina, no iným takáto pomoc chýba. Možno potrebujú pomôcť s nákupom, s liekmi, vybaviť neodkladnú záležitosť na úrade, alebo sa len potrebujú pozhovárať a upokojiť. Chcem v tejto situácii apelovať na všetkých Žilinčanov, ak poznáte vo svojom okolí, v susedstve takýchto starých ľudí, pomôžme si navzájom. Naše každodenné prejavy ľudskosti sú to, čo je naozaj povzbudzujúce. Napriek tomu, že nás čakajú ťažké dni," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Podotkol, že všeobecne sa odporúča pravidelná kontrola starých ľudí a susedov vo vyššom veku, najmä osamelo žijúcich.

9:20 Riešenie vyplácať dávky s asistenciou polície a armády je neľudské, tvrdí Ravasz

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) je nespokojný s tým, že ústredný krízový štáb v pondelok (16. 3.) nepristúpil na riešenie vyplácania sociálnych dávok prostredníctvom mobilnej pošty, ktorú spolu s neziskovými organizáciami navrhoval ako spôsob obmedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom. "Riešenie, ktoré krízový štáb prijal, považujeme za neľudské a neviem sa s ním stotožniť," uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že na výplatu sociálnych dávok pre členov marginalizovaných rómskych komunít budú na poštách dohliadať bezpečnostné zložky, niekde i vojaci.

9:00 Pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch v Bratislave postavili špeciálny stan, v ktorom sa robia testy na nový koronavírus, Špeciálny stan má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí by mohli byť podozriví na nový koronavírus, nevošli do nemocnice. Vypomáhajú aj vojaci.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

8:55 Ministerstvo vnútra nakúpilo rúška za 2,5 milióna eur

Ministerstvo vnútra (MV) zakúpilo milión kusov antibakteriálnych rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, celkové náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 2 520 000 eur aj s DPH. Rúška má do Ústredného skladu MV SR v Slovenskej Ľupči dodať spoločnosť Fintex s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. „Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čiastkových dodávkach do 30. júna 2020,“ uvádza sa v zmluve.

8:45 Vytvorenie "červenej zóny" v nemocnici v Považskej Bystrici je prakticky nemožné, tvrdí riaditeľ

Vytvorenie tzv. červenej zóny, ktorá by bola odčlenená od ostatných častí nemocnice, je v prípade Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici prakticky nemožné. Povedal to riaditeľ nemocnice Igor Steiner. „Predstava je taká, že časť zdravotníckeho zariadenia má byť upravená tak, že budú oddelení infekční pacienti od neinfekčných. U nás je to riešiť veľmi ťažko, lebo my sme nemocnica, ktorá nemá technické usporiadanie v zmysle jedného vchodu, máme niekoľko desiatok vchodov, takže hľadáme alternatívy. Vyriešime to tak, že sa nebude dať pohybovať z jedného vchodu do druhého, čiže ten, kto vojde do detskej polikliniky, sa nedostane ďalej, rovnako to bude v poliklinike dospelých či ostatných pavilónoch. Tým zamedzíme presúvaniu ľudí a pacientov po celej nemocnici,“ informoval Steiner.

8:40 Pred bojnickou NsP postavili stan, bude slúžiť ako filtračná zóna pre pacientov

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila spolu s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany stan pri vrátnici svojho areálu. Ten bude slúžiť tamojším zdravotníkom ako filtračná zóna pre pacientov v nadväznosti na šírenie nového koronavírusu. "Od utorka bude zdravotnícky personál v stane merať teplotu prichádzajúcim pacientom, odoberať základnú cestovateľskú a epidemiologickú anamnézu a zbierať podpísané čestné vyhlásenie pacienta," informovala ďalej nemocnica na svojej stránke na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Od stredy 18. marca budú v stane merať telesnú teplotu aj zamestnancom nemocnice. "Krízový štáb sa pre tento krok rozhodol preto, aby zabránil možnému hroziacemu riziku rozšírenia nového koronavírusu v priestoroch nemocnice," dodala bojnická nemocnica.

8:35 58 zamestnancov nemocnice v Prievidzi je v karanténe, 27 zdravotníkov na Kramároch

V preventívnej karanténe je od pondelka (16. 3.) 58 zamestnancov NsP Prievidza, z toho 22 lekárov, 30 sestier a šesť sanitárov. Nariadili im ju po tom, ako cez uplynulý víkend žena, ktorá bola v nemocnici od začiatku marca niekoľkokrát, priznala, že sa stretávala so svojou dcérou pracujúcou v Rakúsku. Žene odobrali vzorky na test prítomnosti nového koronavírusu, výsledky by mali byť známe v stredu.

Dvadsaťsedem zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice na Kramároch je tiež v karanténe. Stalo sa tak po tom, ako lekár po návrate zo zahraničia, a predtým ako mal vyhodnotený pozitívny test, operoval pacienta. Informovala o tom Eva Kaliská, hovorkyňa nemocnice na Kramároch. Nemocnica hneď po tejto udalosti prijala bezpečnostné opatrenia vedúce k ochrane personálu a pacientov

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.