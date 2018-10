ONLINE Návšteva francúzskeho prezidenta spôsobuje peklo na cestách: VIDEO Sledujte, ako to vyzerá v Bratislave

BRATISLAVA - Koniec týždňa býva pre vodičov v hlavnom meste poriadnou skúškou nervov, tentokrát však bude situácia na cestách ešte o niečo horšia. Na oficiálnu návštevu Slovenska totiž pricestoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, a s jeho príchodom súvisia aj mnohé dopravné obmedzenia. Polícia upozorňuje, že pripraviť sa na ne treba v centre mesta, ale aj na diaľniciach. Meniť sa môžu aj linky mestskej hromadnej dopravy. Pozrite sa s nami na aktuálny stav na bratislavských cestách a aj na to, ktorým úsekom sa treba radšej vyhnúť.

približne od 12:15 do 12:45 hod. bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad.

od 14:15 do 14:45 hod. budú znova uzatvorené Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrová ulica a Jesenského ulica.

od približne 17:00 do 17:30 informuje Ministerstvo vnútra o uzatvorení nasledovných ulíc a cestných komunikácií: Uršulínska ulica, námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Eisteinová ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

Aktuálna situácia

13.05 - Napriek tomu, že obmedzenia na Hodžovom námestí a Palisádach mali trvať len do 12:45, dopravu stále odkláňa polícia.

12.27 - Dopravný podnik Bratislava na svojej webovej stránke informoval o odklone vybraných autobusových a trolejbusových liniek MHD. Dôvodom je neprejazdnosť Hodžovho námestia a ulice Palisády. Týka sa to autobusových liniek č. 83, 84 a 93, a tiež trolejbusov č. 202, 203, 207, 208 a 212.

12.20 - Z dôvodu presunu francúzskej delegácie je uzavreté Hodžovo námestie a Palisády.

12.14 - Okrem obmedzení spojenými s návštevou francúzskeho prezidenta pribudla v Bratislave nehoda. Na Záhradníckej pred križovatkou s Karadžičovou smerom od trhoviska Miletičova je blokovaný jeden jazdný pruh,

11.56 - Slovenský a francúzsky prezident budú spoločne rokovať. Emmanuela Macrona sprevádzala do Prezidentského paláca na Hodžovom námestí kolóna áut.

11.55 - Obmedzenia naďalej trvajú v centre mesta na Hodžovom námestí, taktiež na Moste SNP v smere do centra a na Palisádach.

11.52 - Prvá vlna dopravných obmedzení postupne končí. Na diaľnici D1 - úsek Zlaté Piesky - Prístavný most - stará Einsteinova je prejazdný.

11.50 - Na Ivanskej ceste za Avionom pribudla nehoda. Treba počítať s ďalším zdržaním.

11.45 - Na Hodžovom námestí víta francúzskeho prezidenta slovenská verejnosť.

11.35 - Kolóna sa tvorí na Ivanskej ceste pri Avione v smere na letisko. Počkáte si asi 20 minút.

11.15 - Polícia hliadkuje na Moste SNP. Ľudia na neďalekej zastávke sa sťažujú na dopravné obmedzenia, týkajúce sa mestskej hromadnej dopravy. Policajti ich ale priebežne informujú, ako dlho to ešte potrvá.

10.55 - Dopravný servis Zelená vlna informuje o úplnom začiatku uzávery diaľnice D1 v úseku Zlaté Piesky - Prístavný most - stará Einsteinova, a potom Staromestská - Hodžovo námestie.

10.31 - Okrem obmedzení by si šoféri mali dať pozor aj na rýchlosť. Merajú v Bratislave na Ivanskej ceste za diaľnicou v smere von z mesta, mobilný radar hlási Zelená vlna v Petržalke na Panónskej, jazdí tam čierne Audi. Radar je aj na výjazde z Mosta Apollo na Dolnozemskú.

10.20 - na D2 za Malackami v smere do Bratislavy si v kolóne počkáte približne hodinu. Dôvodom však nie je návšteva prezidenta. V tomto prípade ide o prácu na cestách. Ako informuje Stella Centrum, obchádzka je možná z Malaciek, cez Pernek, alebo popri Plaveckom Štvrtku, aj tam však treba rátať s výrazným zdržaním.

10.00 - kolóny sa začínajú tvoriť na bratislavskom obchvate, informuje o tom Stella Centrum.

Odporúčanie polície

Polícia odporúča vodičom, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby v prípade, že je to možné, tak urobili najneskôr do 10.00 hodiny. Prípadne neskôr v čase po 12. hodine.

Obmedzenia ale potvrvajú aj popoludní. Polícia apeluje na vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie hlavného mesta využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do približne 16. hodiny, alebo až po 18. hodine.

Nehodové ráno

Vodiči si v hlavnom meste počkali v kolónach už od skorých ranných hodín. Dôvodom boli viaceré dopravné nehody. Dopravný servis RTVS Zelená vlna ešte pred 10. hod. informoval o nehode na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazil kamión s autom. Blokovaný bol pripájací pruh z Bajkalskej.

Kolóny hlásili aj na Limbovej v smere na Pražskú, kde šoféri čakali v kolónach 15 minút, ale tiež na Einsteinovej či Šancovej.

Obmedzenia na cestách

od 10.00 do 12.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod. polícia odporúča vyhnúť sa diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Einsteinovu ulicu.

od 12.15 do 12.45 hod. budú uzavreté Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch v úseku do Bratislavský hrad

od 14.15 do 14.45 hod. budú opäť uzavreté Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica.

približne od 16.30 do 18.00 hod. bude uzavretá aj diaľnica D2 V úseku tunela Sitina, v smere z Malaciek do Bratislavy

od 17.00 do 17.30 hod . budú uzavreté Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Einsteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

Tretí francúzsky prezident na Slovensku

Emmanuel Macron sa počas oficiálnej návštevy Slovenska stretne s prezidentom SR Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim, čaká ho však aj diskusia s verejnosťou. Ide o tretiu návštevu francúzskeho prezidenta na Slovensku.

Kiska sa s Macronom stretne v Prezidentskom paláci. Podľa Kancelárie prezidenta SR budú rokovať predovšetkým o budúcnosti EÚ, aktuálnom vývoji v regióne aj o situácii v Európe a vo svete. Následne sa francúzsky prezident presunie na Bratislavský hrad, kde ho privíta Pellegrini. Ten bude s Macronom diskutovať najmä o bilaterálnych vzťahoch. Spoločne si tiež pripomenú 100. výročie vzniku Československej republiky a absolvujú prehliadku mesta.

Contre les dangers qui menacent l’Europe, on continue à s’engager sans relâche.

Francúzsky prezident a slovenský premiér na podujatí Formovanie budúcnosti Európy vystúpia s príhovormi a zapoja sa do diskusie s verejnosťou. Diskusia je iniciatívou francúzskeho prezidenta a nadväzuje na sériu konzultácií prezidenta Macrona s občanmi v hlavných mestách Únie. Verejné podujatie sa uskutoční v Primaciálnom paláci, kde Macrona privíta bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.