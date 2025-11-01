NOVEMBROVÉ záhradné práce: Čo treba stihnúť skôr, ako vás prekvapia prvé mrazy?

Keď sa chlad intenzívne vkráda do dní a tma padá čoraz skôr, je najvyšší čas dopriať záhrade zaslúžený zimný odpočinok. Novembrové záhradné práce symbolicky ukončujú záhradnú sezónu a zároveň vytvárajú základ toho, ako sa bude záhrada prebúdzať na jar.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Moskva šokovala vyhlásením: Mier na Ukrajine je na spadnutie! Vyjednávač povedal aj termín konca vojny
Krutá pomsta za vyvraždených Ukrajincov: VIDEO Rozviedka vyhodila do vzduchu auto ruského plukovníka!