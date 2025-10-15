6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes

Hoci sa dnes na naše stoly dostávajú rôzne exotické druhy ovocia, z hľadiska výživy a dostupnosti má najväčší význam sezónne ovocie. Teraz na jeseň sú to v našich končinách najmä hrušky a jablká. Verili by ste, že tie najstaršie odrody hrušiek môžu mať aj 400 rokov? Spoznajte šesť zaujímavých starých odrôd, ktoré sa na Slovensku pestujú dodnes.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
V Portlande sa premávali nahí cyklisti: PIKANTNÉ FOTO Bojovali proti násiliu! Vadí im aj Trump
Ruskom otriasla veľká KAUZA: Obvinenia padli na bývalého sudcu Najvyššieho súdu! Má na krku detskú prostitúciu