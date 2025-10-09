Spôsob merania času, na ktorý nepotrebuješ hodinky: Vedci objavili novinku, ktorá ťa dostane

Fungovanie sveta a meranie času je veľkou témou celé desaťročia. Tikajúce hodiny, ubiehajúci čas a odpočítavanie každej sekundy môžu byť podľa vedcov tabu. Výskumníci zo Švédska predstavili prelomový spôsob merania času, ktorý si nevyžaduje takmer žiadne pravidlá.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente
Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri Heľpe: Obete boli z jednej obce, chlapec (7) prišiel o rodinu! Zasadá krízový štáb
Súd požiadal Poslaneckú snemovňu o vydanie Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo