ŠOKUJÚCA VRAŽDA Tomáš zabil oboch svojich RODIČOV! Prehovorila rodina: Toto nikto nechápe

Šokujúci prípad z Trnavy sa už dostal pred súd. Podľa obžaloby mal 44-ročný Tomáš vlani v októbri pripraviť o život svojich rodičov priamo v rodinnom dome. Matku mal zadusiť vankúšom a otca usmrtiť n
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÉ reakcie slovenských politikov na výsledok volieb v Česku: Gratulácia k zmene a dominantné Babišovo víťazstvo!
Vážna nehoda na úseku D2 medzi Malackami a Bratislavou: Auto po desivom manévri skončilo mimo vozovky!