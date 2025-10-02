HROZNÉ NEŠŤASTIE v jednej z TOP firiem Slovenska: Hlásia TRAGICKÉ následky! Strašné, čo sa stalo

V košických oceliarňach sa v priebehu týždňa stali dva vážne úrazy. Ten druhý sa skončil tragicky. O život prišiel pracovník externého dodávateľa. Pomôcť mu nevedeli už ani privolaní záchranári. P
