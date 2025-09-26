Charlie Sheen prišiel o poctivosť ako 15-ročný s prostitútkou: Údajný počet jeho mileniek vás šokuje... 47-tisíc!

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že slávny herec Charlie Sheen (60) svojho času žil pomerne šialeným tempom. Bujaré večierky, drogy a neviazaný sex boli na dennom poriadku. A hoci by sa zdalo, že legendárny Charlie už nemá čím prekvapiť, ešte sa čosi predsa len našlo.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
RADIKÁLNY prístup Poľska, ruské drony chce zostreľovať aj nad inými krajinami, a to bez súhlasu NATO!
PROVOKÁCIE v Baltskom mori: Ruské lietadlá DVAKRÁT narušili cvičenie NATO, terčom sa stala nemecká fregata!
Hrozba pre Dánsko narastá: Po dronoch sa objavila ruská vojnová loď! Radary ju nezachytili