Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

STRAŠNÁ TRAGÉDIA: Mladý chlapec ostal sám! Otec Jožko vychovával syna, zahynul pri brutálnej zrážke FOTO

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Na Horehroní sa vo štvrtok (4. 9.) stala tragická nehoda, pri ktorej zahynul motocyklista Jozef. Pri predchádzaní sa čelne zrazil s oproti idúcim autom, pričom náraz motorku doslova rozlomil na dve č

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia v skorých ranných hodinách evakuuje centrum Bratislavy pre nález bomby z 2. svetovej vojny
Polícia v skorých ranných hodinách evakuuje centrum Bratislavy pre nález bomby z 2. svetovej vojny
Správy
Evakuácia pre nevybuchnutú bombu v Bratislave
Evakuácia pre nevybuchnutú bombu v Bratislave
Správy
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Prominenti

Domáce správy

Aktualizujeme Veľké ranné manévre v
Veľké ranné manévre v Bratislave: Nevybuchnutá bomba a policajti v pozore, evakuácia a zmena v doprave!
Domáce
Nové DETAILY o tragickej
Nové DETAILY o tragickej zrážke kamióna s autobusom pri Drienovci: Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Pyrotechnici prehovorili: Poplach v
Pyrotechnici prehovorili: Poplach v Bratislave spôsobila TÁTO bomba! Spôsobila veľkú evakuáciu
Domáce
Dve pobočky Slovenskej pošty v Bratislave sa zajtra dočasne zatvoria, doručovanie bude obmedzené
Dve pobočky Slovenskej pošty v Bratislave sa zajtra dočasne zatvoria, doručovanie bude obmedzené
Bratislava

Zahraničné

AKTUÁLNE Izraelská armáda nariadila
AKTUÁLNE Izraelská armáda nariadila okamžitú evakuáciu celého mesta Gaza
Zahraničné
Thaksin Šinavatra
Thajský expremiér Šinavatra musí stráviť rok vo väzení: Rozhodol o tom súd
Zahraničné
Tokio, hlavné mesto Japonska
Škandál v Japonsku: Bývalý starosta obvinený z 99 sexuálnych obťažovaní sa stal radcom
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Kim Čong-un posilňuje raketový program: Nový motor na tuhé palivo testovaný
Zahraničné

Prominenti

Dwayne Johnson sa stráca
Dwayne Johnson sa stráca pred očami: TOTO je dôvod, prečo SCHUDOL!
Zahraniční prominenti
FOTO POHREB módnej legendy: Blízki
POHREB módnej legendy: Blízki sa rozlúčili s Giorgiom Armanim
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík
Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!
Domáci prominenti
Noemi Gažová
Hviezda Markízy má HRANIČNÚ PORUCHU: Sklony k sebapoškodzovaniu... Ublížiť si chcela už ako 8-ročná!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí nad 40 rokov ani netuší, že má AUTIZMUS! Nediagnostikovaný má smrteľné následky
Zaujímavosti
Amatérskemu archeológovi sa po
Amatérskemu archeológovi sa po rokoch podaril životný objav: Na brehu rieky našiel poklad starý 125-tisíc rokov!
Zaujímavosti
Muž má rekordné prirodzenie:
Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu
Zaujímavosti
TÚTO chorobu lekári často
TÚTO chorobu lekári často nevedia identifikovať: POZOR na ňu, takto ju spoznáte!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!

Šport

Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Reprezentácia
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS vo futbale
Málo známa slovenská tenistka sa postarala o veľké prekvapenie: Zdolala obrovskú favoritku
Málo známa slovenská tenistka sa postarala o veľké prekvapenie: Zdolala obrovskú favoritku
WTA
Neskutočne bláznivý zápas, v ktorom padlo deväť gólov! Taliani rozhodli v úplnom závere
Neskutočne bláznivý zápas, v ktorom padlo deväť gólov! Taliani rozhodli v úplnom závere
MS vo futbale

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Pre zamestnávateľov
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Armádne technológie
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Armádne technológie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Bezpečnosť
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Správy

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Objemné vlny ako od kaderníka zo salóna: S týmito produktami dosiahnete perfektný styling a výdrž
Krása
Objemné vlny ako od kaderníka zo salóna: S týmito produktami dosiahnete perfektný styling a výdrž
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké ranné manévre v
Domáce
Veľké ranné manévre v Bratislave: Nevybuchnutá bomba a policajti v pozore, evakuácia a zmena v doprave!
Nové DETAILY o tragickej
Domáce
Nové DETAILY o tragickej zrážke kamióna s autobusom pri Drienovci: Polícia začala trestné stíhanie
Pyrotechnici prehovorili: Poplach v
Domáce
Pyrotechnici prehovorili: Poplach v Bratislave spôsobila TÁTO bomba! Spôsobila veľkú evakuáciu
Hygienici zobrali letné kúpaliska
Domáce
Hygienici zobrali letné kúpaliska útokom: Výsledky s veľkým otáznikom, kvalita pokrivkávala hlavne na týchto!

Ďalšie zo Zoznamu