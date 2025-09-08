Trik na dokonalý vývar od profesionálnych kuchárov: Stačí pridať jednu lyžicu tejto tajnej prísady

Keď sa povie „obľúbené nedeľné jedlo“, väčšina si ihneď predstaví chutný kurací vývar ako od babičky. Hoci základ je rovnaký, s menšími obmenami má každý svoj osvedčený recept. Avšak, profesionálni kuchári poznajú spôsob, ako ešte viac vyzdvihnúť chuť vývaru.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
TOP udalosti uplynulého týždňa: Otestujte v KVÍZE, ako dobre sledujete dianie doma aj vo svete
Ukrajina sa nevzdáva, TÁTO zbraň jej môže VÝRAZNE pomôcť! Ohrozené sú aj lokality hlboko v Rusku
Orbán si nebral servítku: Maďarský premiér predpovedá víťazstvo Ruska, Ukrajina bude podľa neho rozdelená