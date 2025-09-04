Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Takto by mal vyzerať ŠTART vášho zajtrajšieho dňa: Toto ROBTE pre svoje zdravie

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Ráno je pre náš organizmus kľúčové obdobie – po hodinách spánku telo potrebuje doplniť tekutiny, podporiť metabolizmus a jemne naštartovať tráviaci systém. Výber prvého nápoja môže ovplyvniť hydratáciu, energetickú hladinu aj celkovú pohodu počas dňa.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Zoznam TV
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Zoznam TV
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
Správy

Domáce správy

Vodiči, dávajte si pozor!
Vodiči, dávajte si pozor! Štvrtkové ráno prinieslo nehody, hustú hmlu a dlhé kolóny na hlavných ťahoch Slovenska
Domáce
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Slováci posielajú jasný odkaz:
Slováci posielajú jasný odkaz: Členstvo v EÚ je prínos! Volajú po jednote a riešení rastúcich cien
Domáce
Veľká konferencia Knižnice 2025 prinesie do Žiliny kľúčové novinky a trendy v oblasti knižníc
Veľká konferencia Knižnice 2025 prinesie do Žiliny kľúčové novinky a trendy v oblasti knižníc
Regióny

Zahraničné

Vladimir Putin a Si
Desivé odhalenie: Mikrofón zachytil slová prezidentov Číny a Ruska! Vyjadrenia sú šokujúce
Zahraničné
FOTO Lisabon smúti: Pri včerajšej
Lisabon smúti: Pri včerajšej havárii lanovky Glória zomrelo 15 ľudí a 18 utrpelo zranenia
Zahraničné
Sergej Lavrov
Jasné slová Lavrova: Žiadne kompromisy! TOTO sú požiadavky Ruska na koniec vojny
Zahraničné
Šesť osôb čelí v
Šesť osôb čelí v Británii obvineniu z podpory zakázanej skupiny Palestine Action a plánovania demonštrácií
Zahraničné

Prominenti

Matthew Perry
Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Pocisková SEXI AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a... Krásne VYZNANIE partnera Filipa
Domáci prominenti
Známy markizák 8 rokov
Známy markizák 8 rokov po MŔTVICI: Vďačný, že tu môže STÁLE byť, ale... Každý je NAHRADITEĽNÝ!
Domáci prominenti
Juraj Herz
Geniálny režisér Juraj Herz: Komunisti ho zakazovali, kolega Spielberg ho vykradol
Osobnosti

Zaujímavosti

Záhadný objekt vo vesmíre
Záhadný objekt vo vesmíre postavil vedcov na nohy: NASA zostala v šoku
Zaujímavosti
XXL modelka šokuje realitou
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Zaujímavosti
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ neignorujte: Môžu signalizovať vážnejší problém!
vysetrenie.sk
Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka oslepla po jedinom drinku! Teraz varuje ostatných
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Slovan urobil konečné rozhodnutie: Takto vyzerá súpiska belasých pre Konferenčnú ligu
Konferenčná liga
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Tipsport ELH
Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Reprezentácia
Dokonalá odplata za wimbledonské trýznenie: Američanka rázne ukončila púť svetovej dvojky
Dokonalá odplata za wimbledonské trýznenie: Američanka rázne ukončila púť svetovej dvojky
US Open

Auto-moto

Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Veda a výskum
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Bezpečnosť
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Bezpečnosť

Bývanie

Konečne sa vraciame k hodnotám, útulnosti a dedičstvu po prarodičoch. Toto sú top interiérové trendy pre jeseň 2025
Konečne sa vraciame k hodnotám, útulnosti a dedičstvu po prarodičoch. Toto sú top interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť

Pre kutilov

Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Slovenské celebrity
Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin a Si
Zahraničné
Desivé odhalenie: Mikrofón zachytil slová prezidentov Číny a Ruska! Vyjadrenia sú šokujúce
Lisabon smúti: Pri včerajšej
Zahraničné
Lisabon smúti: Pri včerajšej havárii lanovky Glória zomrelo 15 ľudí a 18 utrpelo zranenia
Sergej Lavrov
Zahraničné
Jasné slová Lavrova: Žiadne kompromisy! TOTO sú požiadavky Ruska na koniec vojny
Slováci posielajú jasný odkaz:
Domáce
Slováci posielajú jasný odkaz: Členstvo v EÚ je prínos! Volajú po jednote a riešení rastúcich cien

Ďalšie zo Zoznamu