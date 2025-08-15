OBROVSKÁ TRAGÉDIA pri kúpaní sa detí: Policajt skočil do vody, Natálku (†13) už nezachránili! Desivé DETAILY nešťastia

NACINA VES - Kúpanie sa v rieke Laborec pri obci Nacina Ves (okres Michalovce) sa v horúce augustové popoludnie skončilo nešťastím. Trojica dievčat sa začala topiť, dve sa podarilo zachrániť. Život t
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ľudia v PRIESKUME ukázali na politikov, ktorí vraj hovoria pravdu: Neuveríte, čo dali na tretie miesto!
Tajomný let ruského vládneho lietadla na Aljašku: Vynárajú sa špekulácie! Bol na palube Putin?
Nebezpečná baktéria zabíjala: Zomreli iba trojtýždňové bábätká! Tragické prípady už vyšetrujú