Mladí ľudia strácajú vzťah k hudbe. Čo to spôsobuje?

Mladí ľudia strácajú záujem o hudbu
Digitálny svet je priestorom s neobmedzenými možnosťami. V okamihu sa dostanete ku všetkému bez obmedzení, výdavkov a hlavne, bez čakania. Hudba sa tak stáva ľahko dostupnou a často je len ďalším prúdom, ktorý prechádza životmi ľudí. Zameranie sa na viralitu skracuje životnosť hitov, a to mení prežívanie hudby a vplýva na (ne)naviazanie si puta. Nedostatočná pozornosť venovaná hudbe samotnej je iba jedným z dôvodov, prečo k nej mladí ľudia strácajú vzťah. Ten ďalší tkvie v snahe získať späť kontrolu nad svojimi konzumnými návykmi.