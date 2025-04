Slávna herečka hviezdou premiéry: Podprsenku nechala doma a... Budete sa červenať!

NEW YORK - Seriál plný sexu a rôznych emócií! Aj tak by sa dal opísať nový počin s názvom Dying for Sex, v ktorom stvárňuje ústrednú postavu herečka Michelle Williams (44). Včera sa konala slávnostná premiéra jeho prvej časti, nuž a blondínka na červenom koberci rozhodne zaujala.