Yukimi - For You, 2025

Hviezda skupiny Little Dragon to skúsi sólo. Svoj zámer, vzdialiť sa na chvíľu od kapely ktorú spoluzakladala, opisuje ako "stav nezávislosti, pocit oslobodenia, neohrozený, no zároveň intímny akt." Očakávaná albumová nahrávka For You sľubuje najosobnejšie a najkrajšie skladby, aké dosiaľ napísala.